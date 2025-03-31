「民進黨補選上了又怎樣？」　趙少康：國民黨也可以罷免回去

▲趙少康出席地動刪瑤志工培訓活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中選會日前公布有8名民進黨立委的罷免案順利通過一階，國民黨因此成功破蛋，大罷免進入到35：8的新局勢。前中廣董事長趙少康今（31日）受訪時直言，最終能罷免幾位藍委誰知道？補選上了又怎樣呢？國民黨不能再發動罷免嗎？就算民進黨補選上了國民黨火大也可以罷免回去，「冤冤相報何時了？」

趙少康今日到北投替罷免民進黨立委吳思瑤團隊「地動刪瑤」站台，談到藍綠罷免戰，趙少康呼籲民進黨懸崖勒馬，否則繼續搞下去只是勞民傷財，自己到處跑行程，看到很多民眾在雨天、寒流來依舊出門支持國民黨，真的很於心不忍，有民眾腳不好，爬樓梯都要一步一步，「我還去扶她一下！不忍心啊！」

趙少康批，民進黨真的無聊透頂，花12億搞罷免活動，這些錢能買多少衛生紙、請多少手語老師，現在就罷手吧！二階也不要搞了，否則就是逼大家以戰止戰、以罷制罷，民進黨罷免幾位不知道，補選上了又怎樣呢？國民黨不能再發動罷免嗎？就算民進黨補選上了國民黨火大也可以罷免回去，所以說冤冤相報何時了呢？

至於內政部長劉世芳昨在民進黨「人民是頭家」活動上喊要做台灣國的主人，被認為好像違反行政中立，趙少康說，民進黨這些官參加下鄉宣講、替大罷免添加柴火，早就失去行政官應有的格調跟氣度。

趙少康表示，劉世芳話講錯了，「我們是台灣的主人，不是台灣國的主人，我們活在台灣、生在台灣，為台灣貢獻」，當然每個選民都是台灣的主人，但不是台灣國主人，如果要變成台灣國，你去搞獨立、公投、修憲，國際還要承認，這都是把個人政治理念偷渡到政務裡。

