竹聯承信會闖天道盟招待所開槍！知情人士曝「恩怨結深」：必釀火拼

▲竹聯幫承信會成員到天道盟位在平鎮的招待所開槍掃射。（圖／記者沈繼昌翻攝）

突發中心／桃園報導

桃園平鎮區高雙路一處招待所28日發生槍擊案！經查，一名19歲吳姓男子駕車帶著一把制式美製M15響尾蛇突擊步槍前往開槍，隨後又自行駕車到苗栗投案。初步了解，全案起因為天道盟同心會中壢分會與竹聯幫苗栗承信會的一起詐賭糾紛，事發後引發警方高度關注。據知情人士透露，雙方早已結深，此次事件又再度加深雙方恩怨，未來恐會有一場腥風血雨的火拼，警方對此也密切約制中。

據了解，天道盟同心會中壢分會潘姓男子等5人3月初到苗栗承信會經營之地下天九牌職業賭場賭博，過程中贏了600萬元，但卻當場被承信會抓到詐賭，因而遭到痛打，經雙方談判後，談定以600萬元和解，而同心會允諾先繳交200萬，剩下400萬元隔天再南下交付。

▲承信會19歲吳姓男子開槍掃射天道盟招待所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

不料，隔天同心會的成員一出現，便是持球棒、刀槍闖入砸場，將賭場人員打得頭破血流，此舉也引發承信會不滿，28日當天又由19歲的吳男攜帶制式美製M15響尾蛇突擊步槍，前往同心會位於平鎮區高雙路的招待所開槍掃射示威，而據悉，當時還有人在該招待所內，所幸並未被子彈擊中，否則後果不堪設想。

吳男開槍後，隨即又自行開車前往苗栗投案，案經檢方複訊，吳男遭到檢方聲押禁見。

▲警方起出做案用美製M15響尾蛇突擊步槍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據知情人士透露，承信會為竹聯幫信堂旗下，長年在桃園中壢地區發展，但卻與天道盟同心會中壢分會長期因爭搶地盤而結下仇怨，雙方多次火拼砸場，甚至揮刀、開槍，此次事件無疑是更加深兩派人馬的心結，知情人士也直言，「未來勢必會有火拼」，而警方對此也持續密切關注中。