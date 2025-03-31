上任3個月俄烏戰爭仍未停火　川普：對普丁非常生氣、惱火

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今天罕見強硬表態，直言對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「非常生氣、惱火」，顯示美方在尋求結束俄烏戰爭的論調上出現重大轉變。

綜合《法新社》與《國家廣播公司新聞網》（NBC News）報導，NBC主播維爾克（Kristen Welker）在節目《會晤新聞界》（Meet The Press）中引述她與川普的電話談話內容指出，川普對於普丁最近質疑烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）正當性的言論感到不滿。維爾克表示，「川普在電話中說，若他無法與俄羅斯達成協議、讓烏克蘭停止流血，如果他認定錯在俄方，他將對俄羅斯所有出口石油徵收次級關稅（secondary tariff）。」

川普說道，「我對普丁非常生氣、惱火。」他也不滿俄羅斯總統日前揚言將烏克蘭總統澤倫斯基下台作為停火條件之一。

普丁近期拒絕了美國與烏克蘭所提出的30天全面停火計畫，並於28日公開建議將更換烏克蘭領導層納入和平協議，引發基輔方面強烈反彈。

儘管川普過去也曾對澤倫斯基的領導正當性提出質疑，但這次他語氣轉變，甚至警告普丁若不採取正確行動，將面臨美國進一步的經濟制裁。川普表示：「如果他（普丁）不做對的事，我們會對他們的石油出口動手。」

不過，川普在談話中也保留餘地，稱他與普丁「關係非常好」，並補充：「我很快會消氣……如果他做對的事的話。」

川普自上任以來多次表示希望迅速終結俄烏戰爭，並強調透過協商可在短時間內達成停火協議，但至今美方與俄烏雙方的磋商尚未取得實質進展。川普的這番言論也引發外界關注，是否意味著華府可能重新評估對俄政策，進一步擴大對莫斯科的經濟壓力。