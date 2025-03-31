川普再提總統「第3任期」　直言：我不是開玩笑

▲美國總統川普公開表示對「第三任期」並非開玩笑。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）近日再度語出驚人，公開表示對「第三任期」並非開玩笑，這已經是他三週內第二次釋出類似訊號，立刻引發外界關注。

川普日前接受NBC記者韋爾克（Kristen Welker）電話訪問時，針對他是否認真考慮再戰白宮第三任期，明確回應不是開玩笑，甚至強調，「我們在很多真正的民調中支持率都高達70%多，過去100年內沒有任何一位共和黨人像我這樣受歡迎。」

不過依照美國憲法規定，總統最多只能連任一次，無法擔任第三屆，但川普似乎不以為意，受訪時還語帶保留地說，「是有一些方法可以做到的，你知道的。」

當記者進一步提出假設，若副總統范斯（JD Vance）出馬參選，當選後再將權力「交棒」給川普，是否為可能的策略？川普聽聞後僅笑說，「這當然是一個方式，但還有其他方法。」

雖然他沒有再透露進一步細節，但這番話仍讓外界對他未來政治動向充滿想像空間。

其實早在今年3月12日的聖派翠克節（St. Patrick’s Day）活動中，川普就曾與聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）、愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）等人會面時首度提及第三任期的可能性。

當記者提及總統是「全球最困難的工作」時，川普倒是語帶輕鬆表示，自己「很享受」這份工作。至於是否願意在未來把重任交給副總統范斯，他則低調回應，「現在討論還太早。」

白宮通訊主任史蒂芬．張（Steven Cheung）則向《國會山報》發出聲明強調，「美國人壓倒性地支持川普總統與他的『美國優先』（America First）政策。」他也補充指出，「如總統所說，現在談這些還太早，他目前的重心是撤銷拜登帶來的傷害，並讓美國再次偉大（Make America Great Again）。」