國1彰化段驚見電動機車！2拖鞋男兜風9公里　用路人罵翻了

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號南下192K彰化路段，昨(30日)下午出現兩名穿拖鞋男子騎乘電動機車，無視高速公路禁令，一前一後在路肩行駛，共行駛約9公里長，險象環生，引發後方駕駛人怒罵與擔憂；國道三隊指出，騎乘機車誤闖國道可處3000元以上6000元以下罰鍰。

▲國1彰化路段驚見2騎士騎乘電動機車。（圖／民眾提供）

▲國1彰化路段驚見2輛電動機車。（圖／民眾提供）

用路人目擊指出，當時他正駕駛車輛行經國道一號南下192公里處，前方路肩突然出現2輛電動機車，2名騎士一前一後緩慢前進，狀似在欣賞沿途風景，絲毫不受後方車輛呼嘯而過的影響。由於電動機車車速低，2名騎士就像在一般道路上行駛，完全沒有意識到自己身處高速公路的危險之中， 後方車輛被迫減速，險象環生，不少駕駛按喇叭表達不滿，甚至出言斥責「這是在兜風嗎？」其安危令人捏一把冷汗。

目擊者推測，2名騎士可能從王田交流道189公里誤入國道，一路南下至彰化交流道198公里才駛離高速公路，總共行駛了約9公里，2輛電動機車的低速行駛，無疑是對其他駕駛人安全的一大威脅，稍有不慎，便可能引發嚴重車禍，後果不堪設想。

▲驚見電動機車騎上國1彰化路段。（圖／民眾提供）

國道公路警察第三隊接獲報案後，立即派遣警力前往搜尋，但未尋獲2騎士。 經調閱國道監控影像，確認2騎士最終從彰化交流道駛離國道。警方呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路處駕駛人3,000元以上6,000元以下罰鍰。