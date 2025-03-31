國2小黃撞護欄側翻！零件掉落波及3車　運將受困被救出送醫

▲營業小客車疑天雨路滑自撞匝道欄後翻車，運將受困車內被救出送醫。（圖／國道公路警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

68歲簡姓男子駕駛計程車，上午行經國道2號東向9公里機場系統東往北匝道時，疑似天雨路滑自撞匝道護欄側翻，車體零件掉落波及行經的3部自小客車，簡男則受困車內，警消到場後協助其脫困送醫救治，所幸簡男有依規定繫上安全帶，經送醫救治後無生命危險，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

▲▼翻覆的計程車車體零件掉落，波及3部自小客車。（圖／國道公路警察局提供）

國道公路警方於31日8時38分左右接獲通報，國道2號東向9公里機場系統東往北匝道內，有計程車翻車事故，立刻調派巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車前往。警消到場後發現簡姓計程車運將疑似天雨路滑自撞匝道護欄，車體零件掉落波及行經國2西往北匝道內3部自小客車，簡男則受困車內，警消協助其脫困並送往林口長庚醫院救治，所幸簡男有依規定繫上安全帶，無生命危險。現場於9時57分排除，酒測值待檢測，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，雨天行車開啟大燈，保持安全距離，避免超速及任意變換車道，輪胎應定時保養檢查胎紋並更換，遇到水漂不要驚慌，鬆開油門握緊方向盤，切勿急踩煞車，以免車輛打滑失控，不論前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。