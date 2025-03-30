　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／創意私房各級會員價目表曝　實名制直升VIP3享專屬偷拍肉片

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局當時逮捕創意私房論壇在台帳房張男、朱男等人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前包含名嘴、媒體報導「創意私房」頂級會員索價1500萬人民幣（約6851萬元新台幣），並盛傳該論壇頂級會員遍佈全台多達80人，對此《東森新媒體ETtoday》記者詢問北部曾參加創意私房案件專案小組成員，警方對此說法感到荒謬與訝異，反問「哪有那麼貴的論壇會員啦！」、「有快7千萬元現金去買房買豪宅不好嗎？」

警界人士透露，當初創意私房論壇會員採收費審核制度，註冊會員只要繳交1800人民幣（約8222新台幣）就可加入VIP會員，付費後會員等級為VIP2，若購買影片累計金額達8千圖幣（等值人民幣、折合新台幣36542元）則可升級為VIP3等級，消費滿3萬5千人民幣（折台幣159873元）則可升級到論台最高階的VIP4會員。

該論壇創辦人老馬鼓勵會員以身分證、護照等證件進行實名制認證，選擇實名制審核的會員只要繳納1800人民幣就可以直升VIP3級會員，並享有實名會員專屬的偷拍性愛影片。另外實名認證會員只要消費達28000人民幣（折合台幣127898元）就可以升上VIP4會員。

▲刑事局科技犯罪防制中心31日針對創意私房論壇案說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕創意私房論壇的會員，搜出偽裝成延長線的偷拍器材。（圖／記者張君豪翻攝）

根據承辦創意私房論壇警員回憶，創意論壇還在運作時期，有付款達10多萬元新台幣的VIP4會員並不多，會員人數約在4-50人左右，並非如網路盛傳多達80名，成為VIP4會員門檻也僅需12-15萬元新台幣，外界盛傳要花6千多萬元成為最高會員並非事實「而且太離譜了」。

早在2024年6月起、台中地檢署檢察官陳祥葳主持，指揮刑事局科偵中隊及各縣市刑大、婦幼隊等單位針對全台灣涉及加入創意私房會員及產製、拍攝、販賣、購買收藏的會員進行大規模拘捕行動，包含逮捕老馬在台帳房、浮水印助理等共12人；後續7月間陸續逮捕散播兒少性影像賣家5人，拍攝製造者、分享者共3人，並逮捕全台持有兒少性影像的買家105人。知情人士透露，「基本上創意私房會員只要有產製、散播、購買收藏兒少影片行為的會員，都在這波行動中抓光了。」

獨／飼主稱「比特犬會開窗」　關鍵7秒車窗畫面打臉！

獨／比特犬11天連咬2騎士　監視器影片曝光「2大疑點」都是狗開窗

比特犬11天內兩度開車窗咬傷騎士　警移送動保處裁罰飼主

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
巴菲特、李嘉誠罕見「一動作」　外媒示警：恐有大事發生
快訊／GD脫了「跳入萬人觀眾席」
GD開唱！天后CL霸氣助陣　大咖都來了
快訊／兄弟終結開季連12局「掛蛋」
獲救台灣黑熊　不明原因猝死
又有機長弄丟護照！　航班延誤超過15小時
4陸男闖「曼谷倒塌大樓」搬走32份機密文件！　被泰警抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中和平烏石坑小黑熊受困陷阱獲救　今晨不明原因猝死

快訊／新北林口罷免宣傳車違停紅線　公車左轉撞上！

獨／創意私房各級會員價目表曝　實名制直升VIP3享專屬偷拍肉片

鍾文智電子監控未延長裁定沒公告！書記官工會5點聲明　批邱忠義甩鍋

小貨車翻覆釀後方3車追撞！7人受傷送醫　年紀最小僅8個月大

惡質！墾丁合法民宿「房價漲9倍+9房變15房」　縣府開罰

獨／創意私房餘波盪漾　關鍵偷拍案幣流涉案人恐被當高級會員

「台中巧虎」開應召站！招11外籍女賣淫一次1500　狠剝皮抽800

快訊／找到了！YTR卡特相機被民眾撿到　今下午已相約歸還

北市比特犬連續咬人　南投訂自治條例：具攻擊性未防護可罰15萬

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

台中和平烏石坑小黑熊受困陷阱獲救　今晨不明原因猝死

快訊／新北林口罷免宣傳車違停紅線　公車左轉撞上！

獨／創意私房各級會員價目表曝　實名制直升VIP3享專屬偷拍肉片

鍾文智電子監控未延長裁定沒公告！書記官工會5點聲明　批邱忠義甩鍋

小貨車翻覆釀後方3車追撞！7人受傷送醫　年紀最小僅8個月大

惡質！墾丁合法民宿「房價漲9倍+9房變15房」　縣府開罰

獨／創意私房餘波盪漾　關鍵偷拍案幣流涉案人恐被當高級會員

「台中巧虎」開應召站！招11外籍女賣淫一次1500　狠剝皮抽800

快訊／找到了！YTR卡特相機被民眾撿到　今下午已相約歸還

北市比特犬連續咬人　南投訂自治條例：具攻擊性未防護可罰15萬

大書突認焦慮症「跑心理諮商半年」　出軌離職Dcard近況曝

陳傑憲感謝球迷愛戴　蔡其昌現身統一獅主場開幕

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選

台南青梅盛開桃園大遠百　黃偉哲：希望農特產全數賣光！

五月天超寵粉！　「演唱會直接開直播」免費唱… 1300萬人搶看！

首爾直擊／神顏降臨！GD隔8年回歸變溫柔了　感性對白全記錄：你們能來是我的幸運

首爾直擊／GD零下2度寵粉脫了！ 「跳入萬人觀眾席」繞場溫柔叮嚀：稍微往後～

豬五花＋韓式料理無限供應　八色烤肉吃到飽再度回歸

首爾直擊／GD開唱天后CL霸氣助陣2首歌　「《RM》開喜婆婆裝扮現身」大咖都來了

屋主婚房「買7年沒住」捨不得出租　清潔員闖入養雞

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

社會熱門新聞

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

即／19歲男掃射招待所！法院裁定羈押禁見

台中騎士回停車場自摔倒地　遭轎車輾過不治

快訊／貨車運將國道追撞砂石車！送醫搶救不治

柯文哲戒護外醫　23：30離開醫院返回北所

詐賭600萬引天道盟內訌　步槍掃射招待所

紙板遮玻璃夫妻陳屍車中　兒悲痛欲絕

即／女客入住高雄旅社未出門　房務員查看驚見已死亡

即／柯文哲21：55戒護外醫

即／國道4車連環撞！3傷送醫　紫爆回堵6公里

天道盟招待所遭掃射　桃警掃蕩特種營業場所

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

獨／權樂告別式「百位好友送別」

男星父親被轎車撞死！

田馥甄宣布開唱「場地比大巨蛋還大」　10場全實名抽選

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面