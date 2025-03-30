獨／創意私房各級會員價目表曝　實名制直升VIP3享專屬偷拍肉片

▲刑事局當時逮捕創意私房論壇在台帳房張男、朱男等人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前包含名嘴、媒體報導「創意私房」頂級會員索價1500萬人民幣（約6851萬元新台幣），並盛傳該論壇頂級會員遍佈全台多達80人，對此《東森新媒體ETtoday》記者詢問北部曾參加創意私房案件專案小組成員，警方對此說法感到荒謬與訝異，反問「哪有那麼貴的論壇會員啦！」、「有快7千萬元現金去買房買豪宅不好嗎？」

警界人士透露，當初創意私房論壇會員採收費審核制度，註冊會員只要繳交1800人民幣（約8222新台幣）就可加入VIP會員，付費後會員等級為VIP2，若購買影片累計金額達8千圖幣（等值人民幣、折合新台幣36542元）則可升級為VIP3等級，消費滿3萬5千人民幣（折台幣159873元）則可升級到論台最高階的VIP4會員。

該論壇創辦人老馬鼓勵會員以身分證、護照等證件進行實名制認證，選擇實名制審核的會員只要繳納1800人民幣就可以直升VIP3級會員，並享有實名會員專屬的偷拍性愛影片。另外實名認證會員只要消費達28000人民幣（折合台幣127898元）就可以升上VIP4會員。





▲警方逮捕創意私房論壇的會員，搜出偽裝成延長線的偷拍器材。（圖／記者張君豪翻攝）

根據承辦創意私房論壇警員回憶，創意論壇還在運作時期，有付款達10多萬元新台幣的VIP4會員並不多，會員人數約在4-50人左右，並非如網路盛傳多達80名，成為VIP4會員門檻也僅需12-15萬元新台幣，外界盛傳要花6千多萬元成為最高會員並非事實「而且太離譜了」。

早在2024年6月起、台中地檢署檢察官陳祥葳主持，指揮刑事局科偵中隊及各縣市刑大、婦幼隊等單位針對全台灣涉及加入創意私房會員及產製、拍攝、販賣、購買收藏的會員進行大規模拘捕行動，包含逮捕老馬在台帳房、浮水印助理等共12人；後續7月間陸續逮捕散播兒少性影像賣家5人，拍攝製造者、分享者共3人，並逮捕全台持有兒少性影像的買家105人。知情人士透露，「基本上創意私房會員只要有產製、散播、購買收藏兒少影片行為的會員，都在這波行動中抓光了。」

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