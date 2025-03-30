　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男靠書法「7年還債9000萬」！勵志經歷曝光...網讚：想嫁了

武漢一名小伙子，靠著書法7年幫家人還清2000萬人民幣債務。（圖／翻攝自微博）

▲90後男子靠著書法，7年幫家人還清2000萬人民幣債務。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

寫字也能當飯吃！大陸武漢90後小伙子陳曌，從小就熱愛書法，面對「書法可怡情，不能當飯吃」的質疑，他仍然堅持夢想，高考時選了書法相關的專業，大學畢業後創業，雖然一開始招生困難，但最後憑著實力逐漸獲得家長青睞，也在7年內幫家人還清2000萬人民幣（約新台幣9100萬元）的債務。

據《長江日報》報導，陳曌從小就學習書法，夢想就是開書法課，結果求學順利過關斬將，從專業領域畢業，並開始創業。然而在法國教授書法時，家中遭遇變故，因為父母工廠倒閉，背上2000萬人民幣的債務，讓他毅然決然回國，擴大工作室，提高學費標準，並在2020年推出線上書法課，開設書法自媒體，還嘗試做起文創作品，設計的毛筆相當熱銷，賣出幾萬支。

陳曌開設藝術空間推廣書法。（圖／翻攝自微博）

▲陳曌開設藝術空間推廣書法。（圖／翻攝自微博）

陳曌在2022年開辦一家休閒空間，集書法、茶藝等一體，經過不懈的努力，終於在2024年9月和父母一起還清債務。如今不僅開辦藝術空間，推廣書法藝術，還嚴格管控教學規模，希望遇到真心喜歡書法的人，他靠自己的經歷證明，書法不僅可以怡情，更能成為養活自己的技能。

勵志故事曝光後，引發一陣討論，「書法就是很好嘛」、「妥妥的勵志篇了」、「太厲害了，又帥又有才」、「在任何時候有一技之長都是有必要的」、「這麼優秀，真的想嫁」。

不過也有網友吐槽，「和父母一起還完了債務。實際上小伙子還了多少不知道，父母肯定還了不少」、「知道2000萬是什麽概念嗎，編也要過一下腦子」。

延伸閱讀
5女台南牛五藏吃燒烤「2盤肉竟破萬」：連炭火都要錢　業者喊冤曝真相
交往4年男友買房　富家女遭要求「一起負擔房貸」傻眼：不奇怪嗎
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
巴菲特、李嘉誠罕見「一動作」　外媒示警：恐有大事發生
快訊／GD脫了「跳入萬人觀眾席」
GD開唱！天后CL霸氣助陣　大咖都來了
快訊／兄弟終結開季連12局「掛蛋」
獲救台灣黑熊　不明原因猝死
又有機長弄丟護照！　航班延誤超過15小時
4陸男闖「曼谷倒塌大樓」搬走32份機密文件！　被泰警抓包

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男靠書法「7年還債9000萬」！勵志經歷曝光...網讚：想嫁了

媽祖搭機來台　航空公司特製「LIN MO」登機牌

26歲美女碩士當「食堂阿姨」　比在大廠快樂「目標升經理」

長和擬售港口中方要管　審查期可能半年

雙胞胎當了一年的閨蜜　長相、個性太像「真是親姊妹」

緬甸強震後　雲南網友拍下「血紅太陽」

陸紀委召集120名官員配偶　看貪官「痛哭懺悔」教育片

緬甸強震　陸至少13位公民受傷

蘋果陸籍工程師返國　入職復旦大學微電子學院

中芯傳今年完成5奈米開發！但良率僅台積電3成、成本還高出5成

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

男靠書法「7年還債9000萬」！勵志經歷曝光...網讚：想嫁了

媽祖搭機來台　航空公司特製「LIN MO」登機牌

26歲美女碩士當「食堂阿姨」　比在大廠快樂「目標升經理」

長和擬售港口中方要管　審查期可能半年

雙胞胎當了一年的閨蜜　長相、個性太像「真是親姊妹」

緬甸強震後　雲南網友拍下「血紅太陽」

陸紀委召集120名官員配偶　看貪官「痛哭懺悔」教育片

緬甸強震　陸至少13位公民受傷

蘋果陸籍工程師返國　入職復旦大學微電子學院

中芯傳今年完成5奈米開發！但良率僅台積電3成、成本還高出5成

陳傑憲感謝球迷愛戴　蔡其昌現身統一獅主場開幕

吳沛憶罷免一階通過　在地協會發聲力挺：她是對萬華最好的選

台南青梅盛開桃園大遠百　黃偉哲：希望農特產全數賣光！

五月天超寵粉！　「演唱會直接開直播」免費唱… 1300萬人搶看！

首爾直擊／神顏降臨！GD隔8年回歸變溫柔了　感性對白全記錄：你們能來是我的幸運

首爾直擊／GD零下2度寵粉脫了！ 「跳入萬人觀眾席」繞場溫柔叮嚀：稍微往後～

豬五花＋韓式料理無限供應　八色烤肉吃到飽再度回歸

首爾直擊／GD開唱天后CL霸氣助陣2首歌　「《RM》開喜婆婆裝扮現身」大咖都來了

屋主婚房「買7年沒住」捨不得出租　清潔員闖入養雞

英國大量機密文件散落街頭　士兵個資、武器存儲全洩漏

柯文哲21：55戒護外醫

大陸熱門新聞

女童玩耍被輾斃！26歲陸男要告特斯拉

緬甸強震後　雲南網友拍下「血紅太陽」

「麵筋哥」病逝！神曲「烤麵筋」成絕響

月租200元！19歲女每日「睡公司廁所」

蘋果陸籍工程師返國　入職復旦大學

北大26歲女碩士　樂當「食堂阿姨」

中芯傳今年攻克5奈米！但良率僅台積電3成

雙胞胎當了一年的閨蜜　才發現是親姊妹

強震瞬間！護理師身體護寶寶猛抓嬰兒車

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

年入136萬！27歲警校正妹當泰山陪爬

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

緬甸數十間酒店震垮　中國商人：人貨都沒了

女住戶高喊「救命啊」！鄰居報案結果超尷尬

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

獨／權樂告別式「百位好友送別」

男星父親被轎車撞死！

田馥甄宣布開唱「場地比大巨蛋還大」　10場全實名抽選

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面