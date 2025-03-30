男靠書法「7年還債9000萬」！勵志經歷曝光...網讚：想嫁了

▲90後男子靠著書法，7年幫家人還清2000萬人民幣債務。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

寫字也能當飯吃！大陸武漢90後小伙子陳曌，從小就熱愛書法，面對「書法可怡情，不能當飯吃」的質疑，他仍然堅持夢想，高考時選了書法相關的專業，大學畢業後創業，雖然一開始招生困難，但最後憑著實力逐漸獲得家長青睞，也在7年內幫家人還清2000萬人民幣（約新台幣9100萬元）的債務。

據《長江日報》報導，陳曌從小就學習書法，夢想就是開書法課，結果求學順利過關斬將，從專業領域畢業，並開始創業。然而在法國教授書法時，家中遭遇變故，因為父母工廠倒閉，背上2000萬人民幣的債務，讓他毅然決然回國，擴大工作室，提高學費標準，並在2020年推出線上書法課，開設書法自媒體，還嘗試做起文創作品，設計的毛筆相當熱銷，賣出幾萬支。

▲陳曌開設藝術空間推廣書法。（圖／翻攝自微博）

陳曌在2022年開辦一家休閒空間，集書法、茶藝等一體，經過不懈的努力，終於在2024年9月和父母一起還清債務。如今不僅開辦藝術空間，推廣書法藝術，還嚴格管控教學規模，希望遇到真心喜歡書法的人，他靠自己的經歷證明，書法不僅可以怡情，更能成為養活自己的技能。

勵志故事曝光後，引發一陣討論，「書法就是很好嘛」、「妥妥的勵志篇了」、「太厲害了，又帥又有才」、「在任何時候有一技之長都是有必要的」、「這麼優秀，真的想嫁」。

不過也有網友吐槽，「和父母一起還完了債務。實際上小伙子還了多少不知道，父母肯定還了不少」、「知道2000萬是什麽概念嗎，編也要過一下腦子」。

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