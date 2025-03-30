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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰令「索資要先經我同意」　翁曉玲得意：這是一種尊榮

▲▼ 1115 立法院會-翁曉玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委翁曉玲日前索討農業部戰時糧食儲備及供應地點，遭民進黨連日追打，更被行政院長卓榮泰點名，為了保護國家安全，未來翁曉玲若要向各部會索取資料，一律要經過他本人同意。翁曉玲對此表示，自己對卓榮泰的關注沒那麼反感，甚至還有點得意，「沒想到行政院上上下下這麼重視我的質詢，對於我所有的提問索資，都要經過院長核定，不也是一種尊榮，同時還創了憲政史上的首例。」

翁曉玲表示，卓榮泰上任時說，新內閣一定是「溝通內閣」。但聽其言、觀其行，看他的表現，絕不是溝通內閣，而是「杯葛內閣」、「造謠內閣」，現在又多了「機密內閣」的頭銜， 只要是他不想回答或是沒能力回答的問題，就說是機密。

翁曉玲批，卓榮泰好大的官威，對立委問政的資料竟然拒絕提供，可見是心中有鬼，「怕我們查出更多的弊案？」她認為，當初國會改革法案增修「藐視國會」的罰則絕對是有必要的，只可惜被一群「保皇派大法官」封殺了修法，之後還是要再修法，否則不足以制衡這種狂妄無法無天的行政威權。

藍委林沛祥也痛批卓榮泰惡意造謠，翁曉玲詢問的是「稻米安全存儲量」與「民生必需品短缺時的銷售」，根本與戰時糧食儲備無關。

林沛祥認為，如果是涉及國安機密文件，的確要小心處理，行政院也有把關的功能，但如果是惡意造謠、扭曲事實，甚至渲染抹黑、抹紅，在正常民主法治國家的情況下，行政官員必須負起政治責任。

林沛祥質疑，卓榮泰是「主動搞錯」，還是「被動被餵垃圾訊息」？這種作法從行政官員的口中講出來，惡意扭曲翁曉玲有拿國安方面的資訊，會直接造成行政權跟立法權的對立，對於國家的未來運行絕對不是好事，此風絕對不可長。
 

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