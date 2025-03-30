雙胞胎當了一年的閨蜜　長相、個性太像「真是親姊妹」

記者蔡紹堅／綜合報導

河北女子張國新、海超（均為化名）一年前在一場聚會上認識，兩人因外貌極為相似，於是當起了朋友，進一步認識後，竟然連興趣愛好、飲食習慣都非常相似。兩人後來也確認彼此都是領養的孩子，決定進行DNA鑑定，沒想到結果出爐後，竟然真的是雙胞胎親姊妹。

兩人是在一次偶然的朋友聚會上認識的，初次見面，兩人的外貌非常相似，讓周圍的朋友們驚嘆不已。

兩人進一步認識之後，發現彼此不僅長相相似，興趣愛好、飲食習慣、穿衣風格甚至社交動態都高度一致，比如都愛吃辣，喜歡同類型的音樂，很快成為了好閨蜜。

▼兩人當了一年的閨蜜，最後發現是雙胞胎姊妹。（圖／翻攝微博）

聊天過程中，她們還得知彼此出生在同一家醫院，出生時間只隔幾分鐘，且都從小被養父母告知是認養的孩子。

認識的一年來，由於巧合實在太多，讓她們對彼此的關係產生了好奇，決定進行DNA鑒定。

經過鑒定，兩人被證實為同卵雙胞胎姐妹，出生在醫院的10多天，分別被兩個不同的家庭認養。而在確認關係的那一刻，兩人也相擁而泣，感嘆命運的奇妙。

更巧的是，她們的房子還不約而同買在同一個區域，連孩子都在同年出生，只相差兩個半月，且現在就讀同一個班級。