　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

雙胞胎當了一年的閨蜜　長相、個性太像「真是親姊妹」

記者蔡紹堅／綜合報導

河北女子張國新、海超（均為化名）一年前在一場聚會上認識，兩人因外貌極為相似，於是當起了朋友，進一步認識後，竟然連興趣愛好、飲食習慣都非常相似。兩人後來也確認彼此都是領養的孩子，決定進行DNA鑑定，沒想到結果出爐後，竟然真的是雙胞胎親姊妹。

兩人是在一次偶然的朋友聚會上認識的，初次見面，兩人的外貌非常相似，讓周圍的朋友們驚嘆不已。

兩人進一步認識之後，發現彼此不僅長相相似，興趣愛好、飲食習慣、穿衣風格甚至社交動態都高度一致，比如都愛吃辣，喜歡同類型的音樂，很快成為了好閨蜜。

▼兩人當了一年的閨蜜，最後發現是雙胞胎姊妹。（圖／翻攝微博）

▲▼雙胞胎當了一年的閨蜜　長相個性太像「竟真是親姊妹」。（圖／翻攝微博）

聊天過程中，她們還得知彼此出生在同一家醫院，出生時間只隔幾分鐘，且都從小被養父母告知是認養的孩子。

認識的一年來，由於巧合實在太多，讓她們對彼此的關係產生了好奇，決定進行DNA鑒定。

經過鑒定，兩人被證實為同卵雙胞胎姐妹，出生在醫院的10多天，分別被兩個不同的家庭認養。而在確認關係的那一刻，兩人也相擁而泣，感嘆命運的奇妙。

更巧的是，她們的房子還不約而同買在同一個區域，連孩子都在同年出生，只相差兩個半月，且現在就讀同一個班級。

▲▼雙胞胎當了一年的閨蜜　長相個性太像「竟真是親姊妹」。（圖／翻攝微博）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電砸千億美元投資　WSJ爆川普對台態度出現重大轉折
直擊／綠營新北宣講動員一度出現「空缺」　區域民代責任額急補上
2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：炭火都要錢　業者喊冤
快訊／國道3號4車連環撞！　紫爆回堵6公里
快訊／夫妻登山意外　丈夫墜邊坡失蹤
孕妻傳訊「大樓在晃」下秒失聯！　丈夫苦守瓦礫堆：還有希望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雙胞胎當了一年的閨蜜　長相、個性太像「真是親姊妹」

緬甸強震後　雲南網友拍下「血紅太陽」

陸紀委召集120名官員配偶　看貪官「痛哭懺悔」教育片

緬甸強震　陸至少13位公民受傷

蘋果陸籍工程師返國　入職復旦大學微電子學院

中芯傳今年完成5奈米開發！但良率僅台積電3成、成本還高出5成

5歲妹社區玩耍被輾斃！26歲陸男不服判刑上訴　還要告特斯拉

強震瞬間！護理師「身體護寶寶」猛抓嬰兒車　倒地翻滾仍不鬆手

緬甸地震　雲南「天降水彈」沖飛整條街路人

曼谷倒塌大樓由陸企承建　陸網搜「中鐵十局」已無相關文章

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

雙胞胎當了一年的閨蜜　長相、個性太像「真是親姊妹」

緬甸強震後　雲南網友拍下「血紅太陽」

陸紀委召集120名官員配偶　看貪官「痛哭懺悔」教育片

緬甸強震　陸至少13位公民受傷

蘋果陸籍工程師返國　入職復旦大學微電子學院

中芯傳今年完成5奈米開發！但良率僅台積電3成、成本還高出5成

5歲妹社區玩耍被輾斃！26歲陸男不服判刑上訴　還要告特斯拉

強震瞬間！護理師「身體護寶寶」猛抓嬰兒車　倒地翻滾仍不鬆手

緬甸地震　雲南「天降水彈」沖飛整條街路人

曼谷倒塌大樓由陸企承建　陸網搜「中鐵十局」已無相關文章

趙少康稱柯文哲若當副手就沒事　黃國昌：歷史一頁已經翻過去了

5房市指標網「流量續降」沒反彈！專家曝3月是關鍵

緬甸強震1700死！道路中斷受損　反抗軍使用「大象救災」

在「Fans17」賣兒童性影像狂賺17萬　高雄淫男罰10萬獲緩刑

台積電加碼投資！美對台政策現轉機　WSJ：台灣敢寄望川普當靠山

鴻海輪值CEO林忠正交棒　楊秋瑾明日正式上任

卓榮泰令「索資要先經我同意」　翁曉玲得意：這是一種尊榮

美日防長強調「台海和平穩定」重要性！　留意共軍動向

台人被騙18億！光是「LINE被盜、色情徵婚」一周至少騙6163萬

沒買到喜歡的房很可惜！她事後「聽到缺點」慶幸沒買　一票卻搖頭

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

大陸熱門新聞

女童玩耍被輾斃！26歲陸男要告特斯拉

「麵筋哥」病逝！神曲「烤麵筋」成絕響

緬甸強震後　雲南網友拍下「血紅太陽」

月租200元！19歲女每日「睡公司廁所」

中芯傳今年攻克5奈米！但良率僅台積電3成

蘋果陸籍工程師返國　入職復旦大學

強震瞬間！護理師身體護寶寶猛抓嬰兒車

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

年入136萬！27歲警校正妹當泰山陪爬

王力宏被起訴！　代言35小時就掰掰、車企索賠9000萬

緬甸數十間酒店震垮　中國商人：人貨都沒了

緬甸地震　雲南「天降水彈」沖飛路人

女住戶高喊「救命啊」！鄰居報案結果超尷尬

曼谷倒塌大樓陸企承建　陸網已搜無關鍵字

更多熱門

相關新聞

不滿妻沒生兒子　印度男摔死雙胞胎女嬰

不滿妻沒生兒子　印度男摔死雙胞胎女嬰

印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）發生一起令人髮指的家庭悲劇，一名男子因為對於未能生得兒子而心生不滿，於是殘忍殺害了他不到5個月大的雙胞胎女兒，還想草草埋屍掩蓋罪行，妻子氣得立刻報警，這名男子也隨即遭到警方逮捕。

詭！雙胞胎失蹤「隔天曝屍深山」

詭！雙胞胎失蹤「隔天曝屍深山」

泰7歲雙胞胎兄妹被逼結婚！高調宴請60桌

泰7歲雙胞胎兄妹被逼結婚！高調宴請60桌

雙胞胎妹妹成小三「懷老公孩子！」妻不孕心碎

雙胞胎妹妹成小三「懷老公孩子！」妻不孕心碎

前世今生　她撞臉「百年前畫中女子」

前世今生　她撞臉「百年前畫中女子」

關鍵字：

雙胞胎相認親姊妹

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

獨／權樂告別式「百位好友送別」

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

男星父親被轎車撞死！

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

車銀優捲金賽綸風波！他點名：經紀人是金秀賢的獵犬

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面