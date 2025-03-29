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8民進黨立委一階罷免通過　江怡臻：新北最大惡霸吃到迴力鏢

▲▼侯辦發言人江怡臻出席「民意沸騰！請問賴清德，人民要的校園安全與司法正義何在？」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲新北市議員江怡臻。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／新北報導

中選會昨公布除既有罷藍委35案外，新增罷綠委案8件通過一階，民進黨立委蘇巧慧對此表示，罷免連署書錯誤百出，是造假連署名單。新北市議員江怡臻反諷，早在賴清德下令前，蘇巧慧就跳出來惡意罷免國民黨立委，如今是新北最大「惡霸」吃到迴力鏢，江怡臻並舉出罷免蘇巧慧的3大理由，批評蘇巧慧已是失格立委，「被罷免剛好而已」。

中選會宣布8名民進黨立委罷免案通過第一階段，傳出名單包括綠委吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳瑩、伍麗華等。對於蘇巧慧質疑罷免正當性，認為連署名單造假，江怡臻則用民進黨立委賴惠員酸柯文哲的「悲傷五階段」反諷，蘇巧慧正處於「否認」到「憤怒」的階段，明明立委罷免案的審定公告機關就是中選會，結果蘇巧慧不願意承認就算了，連自己人中選會的審定標準都質疑，看來已經氣到敵我不分。

江怡臻並強調，蘇巧慧一階罷免通過的最大原因，是新北市民認為蘇巧慧已不適任立委，隨便列舉就有三大理由，第一，對於財劃法修正後新北每年可增加374億元預算，有望擴大疫苗補助、增加地方建設經費，但蘇身為新北市立委居然投下反對票，根本是與新北市民利益作對。

第二，蘇巧慧先前高喊參選願景，起手式就說「要讓新北跟高雄一樣」，結果引來網路一片罵聲，根本是踩新北捧高雄，傷害新北人的感情，無視新北的亮點跟自主性，第三，蘇巧慧去年初立委連任後不久，便急著宣布參選民進黨新北市黨部主委，接著宣布有意參選新北市長，同時又搶先跳出來發動黨公職推動惡意罷免在野黨立委，很顯然蘇巧慧已不顧立委職責，只顧個人及政黨利益。

江怡臻表示，蘇巧慧說面對罷免的態度是會把正事做好，但從蘇巧慧連任以來的言行舉止看來，顯然蘇心中的正事，只有選舉跟政黨鬥爭，一邊做著新北市長美夢，一邊幫賴清德發動惡意罷免，已全然忘記身為新北市立委的職責，「如此失格立委被罷免，剛好而已」。
 

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