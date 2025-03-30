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伸手碰趙娟週後背　黑人PO文「我這樣算上道吧」網怒：死性不改？

▲▼黑人（圖／翻攝自IG／blackielovelife）

▲網友發文抨擊。（圖／翻攝自IG／blackielovelife）

網搜小組／劉維榛報導

近日TPBL副祕書長與台啤永豐雲豹執行長才出事被炎上，不料有網友發現，黑人陳建州伸手碰觸韓國啦啦隊女團趙娟週的後背，事後PO出「我這樣算上道吧」的IG限動，引發網友抨擊「不要把隨意碰觸人當理所當然欸？」「為啥要這樣摸」；但也有人認為，「回去看限動，真的還好」。

TPBL職籃聯盟副秘書長王志群所經營的YouTube社群頻道《5後時光》，日前由王志群、球評左從凱，邀請台啤永豐雲豹執行長張建偉上節目暢談經營球隊秘辛，但節目中卻傳出張建偉要邀請雲豹所屬啦啦隊「電豹女」人氣南韓籍成員李雅英，來坐在王志群、左從凱大腿，引發軒然大波。而王志群接受《ETtoday新聞雲》訪問時，澄清絕無此事，但也對造成風波再次向球迷致歉。

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一名網友在Threads表示，王志群、張建偉近日才被炎上，沒想到黑人陳建州IG上的一段影片，讓他感到不滿，「結果這咖也不不遑多讓，還說自己很上道？不要把隨意碰觸人當理所當然欸？」

影片中，桃園璞園領航猿「一哥」盧峻翔獲頒1月MVP時，韓國啦啦隊女團趙娟週則捧著獎牌現身，她走到中間的過程中，黑人先是左手碰到趙娟週的上背，後來右手又觸碰一次。

▲▼黑人（圖／翻攝自IG／blackielovelife）

▲黑人伸手碰觸趙娟週的背。（圖／翻攝自IG／blackielovelife）

事後，黑人PO出限動恭喜盧峻翔成為1月MVP，下方則寫道「我這樣算上道吧！？」

對此，不少網友怒回，「她是不會自己走路，需要你用手扶嗎？」「也太噁心了」、「都快沒球迷了，死性還不改？」「為啥要這樣摸」、「看到了...2次」；但也有人認為，「回去看限動，真的還好，有點硬要挑毛病」、「感覺有點多了吧，人家本人都沒在講話了」。

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