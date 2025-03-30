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北台灣濕冷到周三　3500公尺高山有機會降雪

▲今、明兩天中部以北持續濕冷。（圖／記者李毓康攝）

記者陳威廷／台北報導

中央氣象署預報，受大陸冷氣團與華南雲雨區影響，台灣今、明兩天天氣持續濕冷，尤其北部、東北部及中部山區降雨明顯，北台灣在清晨及夜間可能降至11度，山區可能積冰，3500公尺以上高山有零星降雪機會。

氣象署預報員陳姵安表示，目前華南雲雨區降雨集中在中部以北及東北部地區，其中基隆北海岸已發布大雨特報，近24小時累積雨量已達100毫米以上。未來一周水氣仍偏多，特別是周一至周三，北部、東半部及中部山區仍有局部大雨的機會。

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受冷氣團與降雨影響，今明兩天北台灣整體高溫僅13至15度，體感濕冷。中南部地區則因雲雨較少，高屏與台東白天高溫仍有機會達到20度，但低溫也降至14至16度之間。陳姵安提醒，北部山區及基隆北海岸清晨低溫下探11至12度，須注意保暖。

陳姵安指出，由於水氣充沛，海拔3500公尺以上的高山可能出現零星降雪，且中部以北、東北部及東部的高山路段也可能發生積冰現象，駕駛人需特別注意行車安全。此外，明天清晨前，基隆北海岸、宜蘭及花蓮沿海將出現強陣風，局部地區可能出現9至10級陣風。

預計周四（4/3）開始水氣稍有減緩，但受東北季風影響，迎風面的北部與東半部的降雨機率仍高，周五、六兩天轉為東風主導後，氣溫才會明顯回升，高溫有望回到20至24度。

▲▼氣象署3/30上午。（圖／氣象署提供）

▲▼一周天氣預報。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署3/30上午。（圖／氣象署提供）

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