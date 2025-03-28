明晚起雨變大！周日清晨最冷探14度　高山有望降雪

▲東北季風或冷氣團南下，明天到下周一偏冷，明晚起還有華南水氣轉濕冷。（示意圖／李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天（29日）起東北季風或冷氣團南下，天氣轉冷，預估影響到下周一，最冷時間點在周日清晨，局部低溫下探14度；明晚到下周一華南水氣輸送，各地容易下雨，其中北部、東北部和中部山區有較大雨勢。清明連假溫度回升，不過東部和恆春半島可能有雨。

中央氣象署預報員趙竑表示，明天開始有東北季風或大陸冷氣團南下影響，屬於偏冷的天氣型態，白天北部、東半部、恆春半島、中部山區有局部短暫雨，其他地方多雲到晴。

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不過趙竑提醒，明天晚上到下周一水氣再度增加，受到華南雲雨東移影響，各地容易下雨，北部、東北部整天有持續性且廣泛的降雨，其他地方以局部性降雨為主，要特別提醒北部、東北部、中部山區有局部大雨機會。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二(4月1日)到下周四(3日)仍有冷空氣影響，不過強度減弱，預測為東北季風等級，趙竑指出，因水氣仍偏多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區為局部短暫雨，其他地區多雲；4月4日下周五冷空氣減弱，氣溫回升，東半部、恆春半島仍有局部短暫雨，北部、中部山區零星飄雨，其他地區多雲到晴，屬於比較穩定的天氣，不過清明連假屬於後期天氣預測，春天天氣變化大，仍待進一步觀察。

溫度趨勢上，趙竑說明，受冷空氣影響，今天開始溫度一路下降，這波冷空氣最低溫時間點落在周日清晨，下周一清晨仍舊較冷，最低溫時刻，北部、宜蘭約14到16度，其他地區16到19度；明晚到下周一白天高溫也回升不多，北台灣整天溫度約17到18度，其他地區21到22度。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

趙竑指出，下周二華南雲雨減少，溫度沒有周日這麼冷，但氣溫回升不多，大約每天回升1度。

降雪方面，趙竑表示，周日到下周三，中部以北、宜蘭、花蓮3500公尺以上高山將有零星下雪機會。