吃愛心餐2年「借錢遭拒」！男竟摔筷嗆：你幫我什麼...業者心寒

▲領了2年待用餐的男子，向老闆借錢遭拒，竟然摔筷走人。（示意圖／PAKUTASO）

文／CTWANT

台南市一名善良的洪姓老闆，多年來提供安心餐給需要幫助的弱勢人士，不過近日一名常到店內用餐的男子，開口向老闆借錢被拒後，竟惱羞成怒對老闆嗆聲「你幫我什麼」，讓洪老闆相當心寒，洪老闆將事件PO網後，也引起熱議。

根據《TVBS新聞網》報導，洪老闆指出自己提供愛心餐點已行之有年，1位男子27日中午來到店，洪老闆認出這名男子是附近的遊民，於是便端出餐點招待他。沒想到這位男子竟還跑到櫃台，向他表示想借10元，遭洪老闆拒絕後，還惱羞成怒嗆聲。

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這位男子遭拒絕後，不斷質問洪老闆「為什麼不行？」洪老闆表示「為什麼要給你？我已經幫你很多了！」男子竟然不懂感恩的表示「你哪有幫我很多？幫我過什麼？我就問。」聽完這席話後的洪老闆相當心寒，於是決定將愛心餐收走，並向男子表示「今天的餐點不用拿了」，這名男子竟還怒吼「不用拿就不用拿」，將筷子摔在地上後便走人。

事後洪老闆將此事PO網，引起熱議。洪老闆也表示事發當下很錯愕，長期提供這名男子愛心餐對被這樣嗆聲，直呼「這個社會怎麼了？」不過洪老闆也強調，雖然很心寒很難過，但不會因為單一個案就取消愛心餐的服務，還是會繼續幫助有需要的人。

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