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鍾明軒自介用Chinese culture　財經網美秒揪「邏輯漏洞」開嗆

▲鍾明軒登上《百靈果》講述使用Chinese culture的原因。（圖／翻攝自百靈果YT）

▲鍾明軒上《百靈果》講述會說「Chinese culture」的原因。（圖／翻攝自百靈果YT）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅鍾明軒日前上Podcast節目《百靈果News》，提到出國以後發現很多人不知道台灣，因此比起說「Taiwan」，他自介時會用「我們是chinese culture（中華文化）」等，言論引發爭議。對此，財經網美胡采蘋就忍不住吐槽，「其實你可以直接跟對方說：不好意思我沒文化。辛苦了，不用硬扛。」

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」轉述鍾明軒說：「在國外我就是一個陌生人，他們不知道我是誰，當我自我介紹的時候，沒有人知道我來自什麼地方、來自哪個城市，當我說我講的是中文，我們有Chinese culture，我們有很多中國料理，我可以馬上跟別人產生連結。」

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鍾明軒還說，自己談的不是政黨．談的是Chinese culture，卻變成一種原罪，「我無法接受這個事情，很多人會一直問我，我到底是台灣人還是中國人？這個問題很愚蠢。今天這個已經是多元的社會了，我是台灣人，我不能愛中國文化嗎？那你就不要去拜拜啊！你今天感情不好就不要去拜月老啊，我覺得這些人很愚蠢。」

聽到這些話，胡采蘋就直搖頭，「其實你可以直接跟對方說：不好意思我沒文化。辛苦了，不用硬扛」，也在留言處用兩句話推翻鍾明軒的邏輯，「中國人拜佛教所以是印度人嗎？美國人信基督教應該是中東民族～」

貼文引發討論，「人家問他從哪裡來？先回答我說中文，再回答我愛中國文化、中國料理，就是不回答從哪裡來」、「我大半輩子都在歐美國家，從來都只介紹自己是 Taiwanese。美國人不會說自己是英國人，加拿大人不會說自己是法國人，韓國人不會說自己是北韓人。沒文化還可以講的這麼理直氣壯，還真不要臉」、「就『我是台灣人，來自台灣，喜歡中國文化』，小朋友都知道怎麼回應。」

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