捨不得蘇巧慧被罷免　林右昌：一定要把民進黨51席顧好

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／翻攝直播）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨30日於新北市舉辦「人民是頭家」政策宣講，現場湧入超過1萬2千名支持者，氣氛熱烈，也有罷免團體到場設攤連署。民進黨秘書長林右昌在致詞時表示，很多公民團體關心台灣發展，自主站出來，發起罷免，國民黨卻是用抄名冊的方式罷免民進黨立委，包括蘇巧慧、張宏陸一階通過，他很捨不得，鄉親一定要把他們顧好。

林右昌批評，國民黨以不正當手段發起罷免，試圖動搖台灣的民主，多位民進黨立委，包括蘇巧慧、吳秉叡、張宏陸等，都是在國會努力對抗國民黨擴權、守護台灣發展的優秀民意代表，呼籲民眾支持他們，確保「一席都不能少」。

林右昌指出，國民黨如今不僅不反共，還親共、媚共，與中國政權關係密切，台灣當前面臨中國軍事威脅，近日更有共軍軍機、軍艦頻繁擾台，政府與國軍都在全力防禦，卻遭藍營削減國防預算，這對國家安全構成嚴重危機，「政黨可以競爭，但是國家不能犧牲」。

林右昌說，罷免不是藍綠問題，大家看不下去國民黨，這不是罷藍委，是罷紅委，在花蓮有支持者說，傅崐萁掌控地方勢力，傅崐萁是國民黨的毒瘤，「除禍害國民黨才會正常」，呼籲選民站出來，不要讓傅崐萁代表台灣。

林右昌也鼓勵現場民眾踴躍參與罷免連署，喊出「新北大掃除」行動，民進黨會是所有台灣人民的後盾，所有黨公職服務處也轉成是連署站，他代表主席賴清德謝謝大家。