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無耽延病情！北所稱柯文哲「今自主運動」指數正常　不符送診標準

▲▼柯文哲於父親告別式現場。（圖／民眾黨提供）

▲北所指出柯文哲今自主從事簡易複合式運動，其活動、生理指數紀錄均屬正常，現實狀態未符醫囑及收容人緊急戒送急診標準。（資料照／民眾黨提供）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉政治獻金案、京華城弊案遭羈押禁見，日前傳出血尿疑似腎臟出狀況等。民眾黨主席黃國昌不滿柯律師團聲請戒護就醫仍未有下文，今（29）日前往北所遞交聲請狀讓柯文哲自費就醫。對此，北所指出，柯文哲今自主從事簡易複合式運動，其活動、生理指數紀錄均屬正常，現實狀態未符醫囑及收容人緊急戒送急診標準。

北所表示，柯文哲於19、20、21 日接受專業醫師看診，依醫囑於同月25日上午戒護外醫檢查及治療，經醫院評估未達住院標準後返所照護。本所遂密集監測健康，每日多次向本人關懷、評估恢復情形，又於28日下午回診專科醫師追蹤病情，結果在在顯示症狀已獲改善，未出現不適情形。

北所指出，柯文哲今日下午自主從事簡易複合式運動，其活動、生理指數紀錄均屬正常，現
實狀態未符醫囑及收容人緊急戒送急診標準。本所恪遵醫療專業偕同合作醫院，平、假日不分晝夜提供被告所需醫療資源，如因病情或檢查需要，亦配合醫師安排，轉診適當治療機構就診，絕不耽延病情。

北所強調，原已偕醫院針對柯員後續檢查及康復規劃制定縝密療程，對於律師日前所提申請資料，亦已一併提供專業醫師參考納入診療規劃，並視本人最新身體狀態隨時調整。惟任何被告醫療規劃細節及戒送外醫與否，因涉個人隱私及戒護安全，歉難事先對外回應，不會因外界壓力或身分而有所不同。對於被告家屬憂情，本所實能感同身受，如仍存有疑慮，會適時請專人向家屬說明。

北所說明，伙食均按羈押法及相關食品法規，每週諮詢營養師排定菜單，每餐留存飲食樣品提供檢驗，並由合格食品實驗室抽驗炊煮食材，落實收容人飲食安全保障。

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