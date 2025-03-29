以為電影4DX特效！英遊客遇強震「刺激狂搖」　台灣人提醒：是地震

▲緬甸發生規模8.2強震，泰國曼谷震感強烈。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

緬甸於台灣時間28日下午14時20分發生芮氏規模8.2強震，導致當地多處建築受損、造成大規模的斷水斷電以及網路中斷，震波更波及鄰近的泰國與中國雲南省。泰國曼谷一名英國旅客當時正在電影院內觀賞電影，最初以為地震引發的震動是電影院的特效，直到台灣朋友提醒後，才驚覺發生地震並緊急撤離。

根據《CNN》報導，來自英國倫敦的38歲民眾Mandy Tang，地震當下正在泰國曼谷度假，並到當地電影院觀看改編自台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰國版《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope）。她回憶，震動發生時，正值電影劇情的緊張刺激部分，因此她起初以為是IMAX影院的震動特效。

Mandy Tang表示，「我環顧四周，發現當地觀眾沒有離開座位。然而，我的台灣朋友堅持說『這是地震』，於是我和她走出戲院，結果在外面遇到前來疏散的保全人員」。

Mandy Tang描述當時的情況，「我們看到門開開關關，所有的椅子都在搖晃！」

據悉，此次強震在泰國造成嚴重影響。曼谷副市長塔維達（Tavida Kamolvej）表示，截至當地時間28日晚間10時，曼谷已至少10人死亡、16人受傷。此外，在丁登（Din Daeng）、邦素（Bang Sue）及洽圖洽（Chatuchak）三個工地，仍有超過100人受困於瓦礫堆中，救援人員正持續搜尋，預計死傷人數可能將持續攀升。

至於緬甸方面的災情更為慘重！根據緬甸軍政府今（29）日稍早的通報，截至目前，曼德勒地區已超過1002人罹難、2376人輕重傷、30人失蹤。