　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以為電影4DX特效！英遊客遇強震「刺激狂搖」　台灣人提醒：是地震

▲▼ 緬甸發生規模7.7大地震，泰國曼谷震感強烈。（圖／路透）

▲緬甸發生規模8.2強震，泰國曼谷震感強烈。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

緬甸於台灣時間28日下午14時20分發生芮氏規模8.2強震，導致當地多處建築受損、造成大規模的斷水斷電以及網路中斷，震波更波及鄰近的泰國與中國雲南省。泰國曼谷一名英國旅客當時正在電影院內觀賞電影，最初以為地震引發的震動是電影院的特效，直到台灣朋友提醒後，才驚覺發生地震並緊急撤離。

根據《CNN》報導，來自英國倫敦的38歲民眾Mandy Tang，地震當下正在泰國曼谷度假，並到當地電影院觀看改編自台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰國版《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope）。她回憶，震動發生時，正值電影劇情的緊張刺激部分，因此她起初以為是IMAX影院的震動特效。

Mandy Tang表示，「我環顧四周，發現當地觀眾沒有離開座位。然而，我的台灣朋友堅持說『這是地震』，於是我和她走出戲院，結果在外面遇到前來疏散的保全人員」。

Mandy Tang描述當時的情況，「我們看到門開開關關，所有的椅子都在搖晃！」

據悉，此次強震在泰國造成嚴重影響。曼谷副市長塔維達（Tavida Kamolvej）表示，截至當地時間28日晚間10時，曼谷已至少10人死亡、16人受傷。此外，在丁登（Din Daeng）、邦素（Bang Sue）及洽圖洽（Chatuchak）三個工地，仍有超過100人受困於瓦礫堆中，救援人員正持續搜尋，預計死傷人數可能將持續攀升。

至於緬甸方面的災情更為慘重！根據緬甸軍政府今（29）日稍早的通報，截至目前，曼德勒地區已超過1002人罹難、2376人輕重傷、30人失蹤。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 5911 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／曼谷倒塌大樓　「發現15人生命跡象」
「夢想家啦啦隊長」裙子穿太短！一轉身…屁股蛋看光
緬甸強震台灣夫婦待救援！　外交部：太太受困倒塌建築中
誘3少女吸喪屍煙彈「性侵錄影」！　淫狼下場慘曝
快訊／3縣市大雨特報！雨區再擴大
港60歲資深歌手李國祥離世　友證實噩耗
等待多年！新購F-16V首架交機　正式亮相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

曼谷倒塌大樓「發現15人生命跡象」　深埋廢墟10km難救援

以為電影4DX特效！英遊客遇強震「刺激狂搖」　台灣人提醒：是地震

緬甸強震威力相當「334枚原子彈」！　美估10萬人死亡機率達32%

緬甸強震多人罹難　南韓政府緊急「人道捐助」30億韓幣

緬餘震77次！幼兒園坍塌「50孩童午睡被活埋」　專家：還要震2周

緬甸強震能量不可忽視！　日本教授：規模達到「能登強震2倍」

緬甸世紀強震！　傷亡激增「逾千人死亡」、2376人受傷

地動10秒！他剛被救出又震　揭「埋瓦礫堆」煉獄經驗：存活率近零

泰國最高酒店驚傳「被震歪」！房客、周邊居民疏散　業者急回應

泰國大樓強震後倒塌！專家認「缺乏防震設計」　高樓密集加盆地共振

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

把超大水壺放櫃台結果誤會要用環保杯了XD

蕭敬騰與白敬亭好交情　狂誇《難哄》真的帥

金城武神隱8年「大陸復出」！　 網感動：是新鮮會動的男神

趙露思因吃藥「記不住台詞」　曾1天睡2小時..病倒才知錯

#緬甸 7.7地震！ 飯店高空 #泳池 變「 #瀑布 」

曼谷倒塌大樓「發現15人生命跡象」　深埋廢墟10km難救援

以為電影4DX特效！英遊客遇強震「刺激狂搖」　台灣人提醒：是地震

緬甸強震威力相當「334枚原子彈」！　美估10萬人死亡機率達32%

緬甸強震多人罹難　南韓政府緊急「人道捐助」30億韓幣

緬餘震77次！幼兒園坍塌「50孩童午睡被活埋」　專家：還要震2周

緬甸強震能量不可忽視！　日本教授：規模達到「能登強震2倍」

緬甸世紀強震！　傷亡激增「逾千人死亡」、2376人受傷

地動10秒！他剛被救出又震　揭「埋瓦礫堆」煉獄經驗：存活率近零

泰國最高酒店驚傳「被震歪」！房客、周邊居民疏散　業者急回應

泰國大樓強震後倒塌！專家認「缺乏防震設計」　高樓密集加盆地共振

《甄嬛傳》演員又出事！曹貴人遭控賣假包　親上火線：要提供假貨證明

MAKIYO爆自己之前過瘦　胸部剩下乳頭差點想隆胸

快訊／2縣市低溫特報！新北市非常寒冷「探10度以下」

「不是來仰慕別人」　林培緯開幕戰初先發：昨天有看影片

曼谷倒塌大樓「發現15人生命跡象」　深埋廢墟10km難救援

減產奏效、買方回補庫存　第二季NAND Flash價格漸走出谷底

如果可以選「想年輕10歲 or 獲得1000萬？」　網秒答：這還用選

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

台南市府首場大型就博會善化登場　 近4000個職缺初媒率逾5成

兄弟三輪新秀陳冠穎迎一軍首秀　最想對決陳傑憲、張育成

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

國際熱門新聞

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

緬甸機場航空管制塔倒塌　5人全罹難

泰語老師揭「KK園區」現況！

緬甸強震消息少　真相超無奈

餘震77次！幼兒園被震塌　50童午睡被活埋

泰國最高酒店驚傳「被震歪」！　業者回應了

緬甸7.7地震！曼谷高樓瞬間倒塌

緬甸樓倒「4樓全埋」！地底傳出說話聲

即／緬甸強震「暴增至694死1670傷」

緬泰已逾150死　美預估：恐超過1萬人喪生

緬甸斷層帶沉寂200年　專家：發生強震不意外

曼谷大樓震塌成塵土雲　43員工活埋瓦礫堆

緬甸強震「寺廟垮了」　100多名僧侶受困

更多熱門

相關新聞

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　救援專機啟動就出發

慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　救援專機啟動就出發

緬甸昨日發生強震，造成多處建築倒塌、道路裂開，傷亡嚴重，鄰近的泰國也受災。慈濟基金會今(29日)表示，經當地志工通報，立即展開災情關懷與了解，並調集毛毯200條、穀力棒63箱(19,196條)、香積飯50箱 (4,200包) 等物資， 若內政部消防署國際救援專機啟動，將一同送往當地。

曼谷倒塌大樓陸企承建　陸網已搜無關鍵字

曼谷倒塌大樓陸企承建　陸網已搜無關鍵字

緬甸強震台灣夫婦待救援！　外交部：先生輕傷、太太受困倒塌建築中

緬甸強震台灣夫婦待救援！　外交部：先生輕傷、太太受困倒塌建築中

緬甸強震相當334枚原子彈　10萬死機率32%

緬甸強震相當334枚原子彈　10萬死機率32%

台灣馳援緬甸強震整備完成　126名救災人員、6搜救犬待命中

台灣馳援緬甸強震整備完成　126名救災人員、6搜救犬待命中

關鍵字：

東南亞要聞緬甸地震強震泰國曼谷

讀者迴響

熱門新聞

獨／權樂告別式「百位好友送別」

邱丹酒駕　前樂天女孩李芳宣布恢單

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

快訊／好市多宣布4/1起實施「入口電子掃卡」　非會員無法入場

黃子佼狂買10歲女童片　生日、父親節也在載

桃園19歲男掃射黑幫招待所　黑市價200萬超強火力曝

震央在緬甸「為何泰國消息比較多？」

快訊／中大西洋海嶺中部規模6.6地震

好市多「入場新規定」曝光　會員贊成

緬甸重大斷層帶「沉睡200年」！　科學家：早通知政府

雪莉和金秀賢拍床戲「崩潰接受精神治療」！公司回應了

粉絲笑翻！潤娥17年表情管理首破功

緬甸強震！英國前夫「急傳訊關心」台女傻眼了

韓媒點名金秀賢「不能再沉默」

LINE無預警宣布「1服務」將結束！

更多

最夯影音

更多

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面