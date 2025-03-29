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曼谷倒塌大樓由陸企承建　陸網搜「中鐵十局」已無相關文章

▲▼緬甸地震曼谷大樓震垮。（圖／翻攝自x）

▲緬甸強震，曼谷審計大樓瞬間被震垮。（圖／翻攝自X）

記者蔡紹堅／綜合報導

緬甸28日發生規模7.7強震，導致泰國曼谷一棟由大陸國企「中鐵十局」所承建的大樓倒塌。事件曝光的第一時間，陸網上迅速掀起熱烈討論，但僅維持了幾個小時，目前搜尋相關關鍵字只會顯示「抱歉，未找到相關結果」及「沒有找到相關內容」。

▼「中鐵十局」曾發出慶祝封頂的文章及照片，目前都已刪除。（圖／翻攝微博）

▲曼谷倒塌大樓是由中國中鐵十局集團有限公司承建。（圖／翻攝微博）

▲▼泰國審計署「21億新大樓」被震垮！承包建設公司是中國中鐵。（圖／翻攝北京國復諮詢有限公司網站）

根據泰國媒體報導，倒塌的大樓位於曼谷恰圖恰（Chatuchak），是審計署的新辦公大樓，由大陸國企「中鐵十局」承建，高30層樓、佔地約4.4公頃。

值得注意的是，「中鐵十局」去年4月曾發出新聞稿，慶祝大樓的主結構完成封頂，甚至稱，「建成之後主要為泰國國家審計局等相關政府職能部門服務，將是中鐵十局在泰國發展的一張名片。」

不過，事件曝光之後，「中鐵十局」已火速刪除該則慶祝封頂的新聞稿了。

▼曼谷大樓倒塌，多名工人受困。（圖／路透）

▲▼緬甸,地震,強震,泰國,曼谷。（圖／路透）

▲▼泰國曼谷興建中的審計部大樓因強震而倒塌。（圖／路透）

此事也受到許多大陸網友的關注，微博等社群媒體上都出現了相關討論，不少討論串都有超過上千條的留言，有些網友質疑「中鐵十局」的建造品質，怪該公司丟了「中國製造」的臉；有些網友則認為問題出在大樓的設計，不是「中鐵十局」的問題。

令人意外的是，相關討論只存在了幾小時，目前已無法搜尋到，在微博、百度實際用相關的關鍵字去搜尋，只會出現「抱歉，未找到相關結果」及「沒有找到相關內容」的頁面。

此外，原先有報導相關內容的大陸媒體，也疑似將內容刪除，點入連結已看不到原來的新聞，甚至直接顯示「404」或「您訪問的頁面不存在」。

▼陸網上已搜不到相關討論。（圖／翻攝微博、百度）

▲▼曼谷倒塌大樓由陸企承建　陸網搜「中鐵十局」已無相關文章。（圖／翻攝微博、百度）

▲▼曼谷倒塌大樓由陸企承建　陸網搜「中鐵十局」已無相關文章。（圖／翻攝微博、百度）

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