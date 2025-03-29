慈濟整備緬泰賑災物資！200條毛毯、2萬穀力棒　等待國際救援專機

▲慈濟啟動緬泰震災關懷與賑災物資整備。（圖／慈濟基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

緬甸昨日發生強震，造成多處建築倒塌、道路裂開，傷亡嚴重，鄰近的泰國也受災。慈濟基金會今(29日)表示，經當地志工通報，立即展開災情關懷與了解，並調集毛毯200條、穀力棒63箱(19,196條)、香積飯50箱 (4,200包) 等物資， 若內政部消防署國際救援專機啟動，將一同送往當地。

慈濟基金會今日下午表示，強震發生後即接獲來自緬甸及泰國慈濟志工窗口通報花蓮本會，緬甸及泰國慈濟人立即在通報群組進行災情關懷與了解。慈濟花蓮本會連繫當地慈濟人，除了關心安全，也進行災情關懷與了解。慈濟與救災單位保持密切聯繫，隨時準備提供物資，展現台灣救災的軟實力。

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慈濟基金會指出，已啟動國際賑災物資整備，調集緊急災害應變物資計有賑災毛毯200條、穀力棒63箱(19,196條)、香積飯50箱 (4,200包) 等， 若內政部消防署國際救援專機啟動，將一同送往當地，供救災人員使用。

另外，除了緬泰兩國慈濟原有賑災物資外，慈濟國際賑災物資也隨時等待緬甸政府放行，可立即進行賑災物資運送。

慈濟基金會表示，目前慈濟花蓮本會、慈濟緬甸、泰國志工均隨時關懷受災區域災害應變能協助與支援的人力與物資援助，同時也依當地政府的規定，協助地震災害的關懷與物資供應。