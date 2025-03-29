緬甸強震台灣夫婦待救援！　外交部：先生輕傷、太太受困倒塌建築中

▲緬甸地震後，一棟建築物受損傾斜。（圖／路透）

實習記者石嘉豪／台北報導

緬甸中部昨日發生7.7強震，據了解，已累積1002人喪命，然而，原本傳出失聯的女性國人，外交部今（29日）稍早表示，已聯繫上該國人，且「人身平安」不過，依據駐緬甸代表處回報，另有一對夫妻所在旅館倒塌，先生已脫困僅有輕傷，太太則與旅館員工受困於倒塌建築中，但仍可對外通訊，當地人員目前試圖救援。

外交部已於3月28日晚間更新緬甸旅遊警示，提醒國人緬甸首都奈比都（Naypyidaw）及第二大城曼德勒（Mandalay）的基礎建設受到重創，部分地區建築物倒塌、道路崩裂、電力及網路中斷、路上及空中交通受阻，加上餘震不斷，對外通聯困難，建議國人避免前往。

此外，外交部指出，依據駐緬甸代表處的回報，已聯繫上因曼德勒當地建築物倒塌而失聯的女性國人，其人身平安；另有一對夫妻所在旅館倒塌，先生已脫困僅有輕傷，太太則與旅館員工受困於倒塌建築中，但仍可對外通訊，當地人員目前試圖救援。

外交部強調，駐處也持續與相關國人保持聯絡，以確保他們能順利脫困。另外，外交部鑒於緬甸各地陸續傳出災情，駐處目前正繼續全面清查，瞭解有無其他國人受災待援。

至於協助救災的部分，外交部說明，由於緬甸政府已表示有意願接受外界協助，我國駐泰國代表處及駐緬甸代表處均已於第一時間向兩國政府表達，台灣願意派遣搜救隊協助兩國賑災，相關人員及裝備均已整備完成，隨時可出發。

不過，外交部補充說明，據悉緬甸全國飛機場目前僅有仰光的機埸可供使用，而災情最嚴重的曼德勒與仰光的陸路距離將近600公里，對外交通運輸狀況尚不明。

外交部表示，因此泰緬兩國政府仍需考量當地現況、客觀基礎條件及接待國際救援團隊的整體規劃與後勤支援能力等，再回覆我方派遣搜救隊的需求，無論結果如何，我國也將持續向兩國政府表達台灣各界的援助意願，追蹤相關進展，積極發揮”Taiwan can help，Taiwan can lead”的人道救援精神。