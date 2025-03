海灘活春宮！　男女水中激情完「竟跟路人收費」：不能看免錢

▲澳洲熱門親子景點,竟有一對男女上演活春宮。(圖/翻攝臉書)



記者吳美依/綜合報導

澳洲黃金海岸發生離譜事件,一對男女在海邊公然做愛,絲毫不顧周遭遊客及孩童,他們完事上岸之後,竟然還跟目擊者「要錢」,為剛才的「激情表演」收費。

本周稍早,這起事件發生在伊恩迪普爾潟湖(Ian Dipple Lagoon),這是一個餵食鵜鶘的熱門觀光景點,吸引大量外國遊客及家庭前來,如此老少咸宜的地方,卻當眾上演「活春宮」。

一名目擊者在臉書發文透露,下午1時30分,這對男女在靠近岸邊的淺水區做愛,「我們簡直不敢置信,這對男女在進行性行為時,完全知道有人在旁邊看著,其中許多都是帶著年幼孩子的家庭。」

Couple caught in X-rated act in front of horrified families at popular Gold Coast swimming hole - before they made a breathtaking demand from witnesses https://t.co/28TFKDGN1r