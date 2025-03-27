海灘活春宮！　男女水中激情完「竟跟路人收費」：不能看免錢

▲澳洲熱門親子景點，竟有一對男女上演活春宮。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

澳洲黃金海岸發生離譜事件，一對男女在海邊公然做愛，絲毫不顧周遭遊客及孩童，他們完事上岸之後，竟然還跟目擊者「要錢」，為剛才的「激情表演」收費。

本周稍早，這起事件發生在伊恩迪普爾潟湖（Ian Dipple Lagoon），這是一個餵食鵜鶘的熱門觀光景點，吸引大量外國遊客及家庭前來，如此老少咸宜的地方，卻當眾上演「活春宮」。

一名目擊者在臉書發文透露，下午1時30分，這對男女在靠近岸邊的淺水區做愛，「我們簡直不敢置信，這對男女在進行性行為時，完全知道有人在旁邊看著，其中許多都是帶著年幼孩子的家庭。」

Couple caught in X-rated act in front of horrified families at popular Gold Coast swimming hole - before they made a breathtaking demand from witnesses https://t.co/28TFKDGN1r — Daily Mail Online (@MailOnline) March 26, 2025

男女完事、上岸之後，竟然還向民眾索討金錢，甚至開始大聲辱罵。其中，男方要求目擊者把手機交出來，否則就要支付所謂「觀看表演」的費用，「他表示自己不會免費演出，人們要為了剛剛看到的東西付錢。」

目擊者一行人表示，他們已經把錄製影片交給警方，然後趕緊跑到附近旅館避難，事後在臉書分享這段經歷，是為了警告其他可能想要造訪潟湖的民眾。

《每日郵報》報導，在澳洲黃金海岸，在公共場合進行性行為是違法的，可能招致罰款或監禁，但目前尚不清楚這對男女的真實身分，或者2人是否受罰。