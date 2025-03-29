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陸今晨派救援隊馳援緬災區！　深夜發聲明稱「胞波」強調深厚情誼

▲▼緬甸第二大城曼德勒（瓦城）大樓倒塌。（圖／路透社）

▲緬甸第二大城曼德勒（瓦城）大樓倒塌，中國今深夜發出消息盡全力為「胞波」提供救援與支持。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

緬甸昨28日發生7.9級地震，中國外交部也於今（29）日發出聲明指出，「尚未收到中國公民死亡」，並且強調中方願根據緬方需要，「盡己所能向緬甸災區提供緊急人道主義救援和支持，幫助緬甸人民抗震救災、渡過難關。」目前最新消息，今天早上6點半，中國從雲南派出救援醫療隊前往緬甸救災。

緬甸發生7.9級大地震，根據《央視》稍早最新消息指出，中國今29日凌晨6時30分許，率先派遣雲南救援醫療隊一行37人攜大量應急搜救設備和救援物資從昆明長水國際機場出發，包機趕赴緬甸震區。

中國外交部指出，緬甸是中國的友好鄰邦。中方高度關注緬甸地震災情，對緬方表示誠摯慰問。我們希望並相信，緬甸政府和人民將早日克服困難，重建家園。

中國外交部表示，地震發生後，中國駐緬甸使領館第一時間啓動應急機制併發布領事提醒，全面瞭解覈實當地中國機構、企業和人員安全情況。「目前尚未收到中國公民死亡的報告。」

最後，中國外交部強調，中緬兩國人民有著深厚的「胞波」情誼。我們對緬甸人民遭受的地震災害感同身受。中方願根據緬方需要，盡己所能向緬甸災區提供緊急人道主義救援和支持，幫助緬甸人民抗震救災、渡過難關。

▲▼ 大陸今天凌晨派出首批救援隊赴緬甸災區 。（圖／翻攝 央視）

▲大陸今天清晨6點半派出「首批」救援隊赴緬甸災區 。（圖／翻攝 央視）

中國外交部深夜發布消息，結尾特地使用「胞波」來形容中緬鐵桿關係，「胞波」讀作bāo bō，翻譯成中文意思是「親戚」，緬甸人民和中國人民之間的親切稱呼。由緬語音譯而來，原義為同胞。是對中國人的親切稱呼。

緬甸昨28日下午發生規模7.7的強烈地震，震央位於該國西北部的實皆地區，包括實皆、曼德勒、皎施等多個上緬甸城鎮出現劇烈搖晃。其中，位於緬甸第二大城曼德勒的百年古蹟「曼德勒皇宮」更因強震嚴重受損。

總統賴清德也於昨28日指示外交部透過我國駐緬甸及駐泰國代表處了解當地災情，並掌握國人受災情況，並且強調，台灣會與國際社會一同關注救災進展，並表示如有需要，「台灣願意提供必要協助。」

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