緬甸斷層帶已沉寂200年！　專家坦言：發生強震不意外

▲緬甸強震造成泰國當地出現嚴重災情。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

緬甸28日下午發生規模7.7強震，地震深度僅10公里，甚至遠至約千公里外的泰國曼谷，也傳出嚴重災情。事實上，地震發生的位置正位於實皆斷層帶（Sagaing Fault）的一段，專家指出，此區段已沉寂近200年，「這次強震並不令人意外。」

根據CNN報導，根據美國地質調查所（USGS）公布的資訊，地震發生於當地時間中午12時50分，震央鄰近實皆，距離緬甸第二大城曼德勒（瓦城）僅約17公里，屬於極淺層地震，衝擊力道強烈。

▲緬甸第二大城曼德勒（瓦城）大樓倒塌。（圖／路透社）



長年研究緬甸地震風險的新加坡地球觀測站首席研究員韋生吉指出，地震發生的位置正位於實皆斷層帶的一段，此區為歷史上多次強震的活躍帶。他強調，這次強震並不令人意外，「這個區段已經沉寂近200年。根據歷史紀錄與現代地球物理分析，我們早就知道這裡遲早會發生大地震。」

韋生吉透露，自己早已向緬甸官方及學界通報這一帶存在潛在風險，「我們一直警告，這條斷層帶具有引發強震的高度可能性。」

根據緬甸軍政府領袖，這場地震至少造成緬甸144人死亡、逾730人受傷。

此外，這起地震導致泰國曼谷一棟正在興建中的30層大樓倒塌。泰國副總理普譚（Phumtham Wechayachai）告訴記者，至少有3名工人死亡，仍有81人受困瓦礫堆中。