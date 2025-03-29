陸包機馳援緬甸！　37人救援醫療隊攜「無人機、衛星」今晨已出發

▲大陸今天清晨以「包機」派出首批救援隊赴緬甸災區 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／北京報導

緬甸昨28日發生7.9級地震，中國大陸官媒《央視》今晨6點半發出快訊，中國從雲南派出37人救援醫療隊，攜帶大量救援裝備與物資，以「包機」形式趕赴緬甸救災。另外，中國外交部也指出將全力救援與支持緬甸災區。

緬甸發生7.9級大地震，根據《央視》稍早最新消息指出，中國今29日凌晨6時30分許，「率先」派遣雲南救援醫療隊一行37人攜大量應急搜救設備和救援物資從昆明長水國際機場出發，包機趕赴緬甸震區。

《新華社》最新報導也指出，「中國雲南救援醫療隊攜帶全功能生命探測儀、地震預警系統、便攜式衛星、無人機等應急救援物資。地震發生後，雲南省委和省政府指揮協調，雲南省外辦會同省應急管理廳、省衛生健康委、東航雲南公司等單位連夜調集物資、組派救援醫療隊緊急馳援緬甸。」

中國外交部也於今29日發出聲明指出，「尚未收到中國公民死亡」，並且強調中方願根據緬方需要，「盡己所能向緬甸災區提供緊急人道主義救援和支持，幫助緬甸人民抗震救災、渡過難關。」

中國外交部強調，中緬兩國人民有著深厚的「胞波」情誼。我們對緬甸人民遭受的地震災害感同身受。中方願根據緬方需要，盡己所能向緬甸災區提供緊急人道主義救援和支持，幫助緬甸人民抗震救災、渡過難關。

▲大陸《央視》清晨六點大量報導緬甸災區新聞 。（圖／翻攝 央視）

《央視》6點新聞「朝聞天下」大約從6點20開始，進行一連串針對緬甸、曼谷災情報導。來自中國在緬甸工作的中國公民周瑜向《央視》表示，地震發生當時內心十分懼怕，自己住的公寓頂樓水箱破裂，還有一些剝落的牆體，瞬間像瀑布一樣傾瀉而下，現在大家都不敢進屋子裡。

《央視》報導出，截至目前緬甸官方給出數據，「強震導致144人遇難，732人受傷」，現場有許多受到地震影響的痕跡，有倒塌的指示牌，大量石塊，一些扭曲變形的鋼筋，很多破碎的玻璃以及倒塌傾斜的建築物。

中國雲南省德宏州瑞麗市也受到緬甸地震影響，根據當地政府最新數據指出，截至今天29號0點，瑞麗市共有458戶，1705人受災，部分房屋有墜落物，城區鄉鎮有高層建築、老舊、房屋部分受損。

▼ 大陸外交部深夜發聲明全力支援緬甸災區，並且初步調查沒有收到「中國公民死亡報告」。（圖／翻攝 央視）

▲屏東縣國際人道救援隊伍趕赴緬甸救援。（圖／記者陳崑福翻攝）

緬甸中部於昨28日當地時間下午12時50分發生規模7.7強震，震央位於實皆省，地震深度10公里的淺層地震，緬甸強震連鄰國泰國都能感受到搖晃，泰國曼谷多地傳出災情。

緬甸強震造成嚴重傷亡，我方也準備前往緬甸，凌晨6時由屏東副縣長黃國榮授旗消防局搜救隊救援緬甸，救援隊包括2名義消、2名醫師、3名護理師及1名土木結構技師合計40名，各式救災裝備器材合計約4,000公斤，由消防局特搜大隊大隊長陳世鴻帶隊，預計於今日至消防署訓練中心(南投竹山)集結，並與外交部與緬甸確認通知後，即刻搭機前往緬甸支援救災。

據了解，屏東縣近年於112年救援土耳其、113年救援花蓮強震，獲得國內外媒體正面報導肯定，本搜救隊成員包含警義消、醫師、護理師(高醫團隊)及土木結構技師團隊，包含指揮、搜索、救援、救護、醫療、結構等各項專業。