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麥當勞聯名麥塊電影！限定包裝、特餐來了　還送超Q公仔盲盒

▲▼麥當勞找來《MINECRAFT麥塊電影》聯名 。（圖／業者提供）

▲麥當勞聯名《MINECRAFT麥塊電影》。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

全球麥當勞與《MINECRAFT麥塊電影》聯名合作，打造超可愛遊戲像素風格包裝，更推出限定「麥塊電影聯名特餐」，買就能直接獲得麥塊公仔盲盒1款以及角色SKIN兌換卡；加碼還有超人氣辣味雞塊回歸，以及全新期間限定地獄之焰沾醬等嚐鮮，3月26日起正式上市。

搶在台灣將於上映風靡全球的熱門暢銷遊戲《Minecraft》真人版電影前，麥當勞找來《MINECRAFT麥塊電影》聯名合作推出「麥塊電影聯名特餐」，把中杯冷飲杯、麥克雞盒、薯條盒全都加入遊戲像素元素，特餐提供10塊或6塊麥克雞塊（原味／辣味）套餐選擇，醬料開放任選且有全新地獄之焰沾醬，3月26日起正式開賣、售完為止，套餐售價229元起。

凡購買「麥塊電影聯名特餐」還可獲得「麥塊公仔盲盒」，一共有6款麥塊公仔角色，包括大鳥姐姐鞘翅、漢堡神偷殭屍、薯條頭盔、奶昔大哥龍蛋、蘇打藥水及大麥克方塊，每款角色皆以《Minecraft》特有的像素造型設計，還原遊戲經典元素，全台隨機限量贈送，每筆消費限購6份，盲盒內更附有角色SKIN兌換卡，掃描QR CODE後可在遊戲兌換角色專屬外觀。

▲▼麥當勞找來《MINECRAFT麥塊電影》聯名 。（圖／業者提供）

▲使用麥當勞歡樂送消費滿額就送限量「苦力怕」公仔。

加碼推出同樣只送不賣的人氣角色「苦力怕」公仔，3月26日起只要透過麥當勞歡樂送網路訂餐單筆消費滿429元即可獲得，此次推出的「苦力怕」公仔以其吸睛綠色像素方塊設計，完美還原遊戲經典角色，數量有限，送完為止。

▲▼麥當勞找來《MINECRAFT麥塊電影》聯名 。（圖／業者提供）

▲同步祭出抽獎活動有機會獲得聯名帽T及襪子組。

3月27日至4月2日期間麥當勞APP還有2波抽獎活動，會員可透過麥當勞APP使用嚐鮮券購買10塊麥克雞塊（原味或辣味）搭配任一配餐，可享現折10元優惠，還有機會抽中獨家麥塊聯名帽T（共100名）。

同時可透過麥當勞APP參與M point兌點活動，期間至門市使用1900點M points兌換6塊麥克雞塊（原味／辣味）搭配中薯及中杯可樂，完成兌換後即可獲得參與抽獎資格，有機會獲得限量麥塊聯名袋襪組（共100名）。

▲▼必勝客「芝心蛇進草仔龜比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客推出超狂「芝心蛇進草仔龜比薩」。

必勝客近日則推出超狂靈獸「玄武」造型的「芝心蛇進草仔龜比薩」，比薩上方的「芝心酥皮蛇」結合頂級莫札瑞拉起司芝心及香酥酥皮，咬下炸出濃郁起司香。

「龜殼」部位則能一次吃到鹹、甜2種口味，其中半邊是以大火爆香的蝦米香氣搭配紮實菜脯米內餡，另外半邊則嚴選屏東萬丹紅豆製成香甜內餡，最後結合現烤手工香Q艾草粿皮和頭部、尾部、手腳的香濃芝心餅皮，吸睛度十足，外帶單特價399元，即日起於官網、門市同步開賣，售完為止。

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