泰國審計署「21億新大樓」被震垮！建設公司中國中鐵急刪慶祝文

Khiếp thật anh em ạ!



Động đất tại Myanmar mà dư chấn làm sụp luôn tòa nhà ở Thái Lan



Vậy chứng tỏ tại Myanmar thiệt hại kinh khủng lắm! https://t.co/HYhGoZrg27 pic.twitter.com/HUpGLLUhKF — Vinh Vương (@vinvin_100) March 28, 2025

記者鄒鎮宇／綜合報導

緬甸當地時間28日午後，接連發生兩起強震，規模分別達7.7與6.4級，震源深度僅10公里，除了重創緬甸境內多個城市，也造成鄰近的泰國與中國多地明顯有感。其中，中國中鐵的子公司中鐵十局集團在泰國建設的審計署辦公大樓也因強震倒塌，卻被大陸網友發現將慶祝文火速刪除。

緬甸強震發生後，泰國境內，靠近北部的清邁與清萊地區，持續發生餘震。曼谷恰圖恰（Chatuchak））一棟興建中的審計署辦公大樓，不堪強烈搖晃、應聲倒塌，造成至少3人死81受困。事後多角度畫面被逃命、遠觀的網友PO網，情況非常可怕。

▲▼泰國審計署「21億新大樓」被震垮！承包建設公司是中國中鐵。（圖／翻攝北京國復諮詢有限公司網站）



對此，「泰國清邁象」指出，倒塌的建築是耗資21.36億泰銖（約新台幣20.82億元）建設的全新審計署辦公大樓，高30層、佔地約4.4公頃，目前已有破百輛救難車在附近等待救援。

此外，該棟建築是由中國中鐵的子公司中鐵十局集團有限公司承包。北京國復諮詢有限公司網站報導，該建築在去年4月還拍照發新聞稿，稱大樓主體結構完成並「順利封頂」，「建成之後主要為泰國國家審計局等相關政府職能部門服務，將是中鐵十局在泰國發展的一張名片」。

有大陸網友發現，中鐵十局在大樓倒塌後，立刻刪除在公眾號上所發的慶祝封頂文，讓他疑惑地問，「不懂，中鐵十局這種情況是按地震不可抗力算還是按大樓未交付算，還需要再重新給人蓋一棟呢？」