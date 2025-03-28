高雄周末演唱會大爆發！大港、櫻花季、張學友3地開唱　交管曝光

▲歌神張學友這周末唱進高雄巨蛋 。（圖／環球音樂提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄這周末超熱鬧！不僅有大港開唱、高雄櫻花季，歌神張學友也要攻雄蛋，3場地熱力開唱，預期將有許多人潮湧進高雄。交通局也針對演唱會場地進行交通管制，建議歌迷朋友多利用大眾運具前往最方便。

「2025高雄櫻花季」於3月28日至3月30日在高雄夢時代廣場盛大舉行，多位國內外知名巨星將登台表演，活動期間時代大道(中華五路-成功二路)實施交通管制。交通局建議，欲前往會場的歌迷朋友可搭乘捷運紅線至R6凱旋站、步行進入會場，或轉輕軌至C5夢時代站下車即可抵達會場。

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▲「傳奇女神」廣末涼子來台唱大港。（圖／出日音樂提供）

「2025大港開唱」則於3月29日、30日，在高雄港蓬萊港區及駁二藝術特區盛大登場。交通局表示，周邊路段公園二路、大勇路、大義街、必信街等路段將進行交通管制，請民眾配合現場交通指揮人員指示行駛，會場停車位有限，歌迷朋友可善用捷運及輕軌，搭乘捷運橘線至O2鹽埕埔站下車，步行約10分鐘即可抵達會場。

另外，「2025 張學友60＋巡迴演唱會」將於3月28日至3月30日唱進高雄巨蛋，因高雄巨蛋周邊路段車多，且體育園區停車位有限，建議歌迷多利用大眾運輸工具，搭乘捷運紅線至R14巨蛋站下車，步行5分鐘即可抵達會場。

▲高雄櫻花季會場管制圖。（圖／高雄櫻花季提供）

▲大港開唱交通規劃。（圖／大港開唱提供）