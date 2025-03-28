曼谷倒塌大樓已1死！　泰媒爆：至少300人生死未卜

▲曼谷倒塌大樓已確認1死。（圖／翻攝自x）



記者王佩翊／編譯

緬甸28日下午發生規模7.7強震，強烈震度波及鄰國，遠在1000公里外的泰國曼谷更是有一棟施工中的大樓倒塌。當時大樓內僅7人成功脫逃，至少43人受困其中。經過最新搜救，已確定有1人死亡。然而khaosod卻報導，大樓倒塌前有300名工人在工地工作，至今生死不明。

根據PBS報導，這場震央位於緬甸境內的強震，距離泰國北部湄宏順府（Mae Hong Son）旁馬帕縣（Pang Mapha）西北約326公里。然而不只泰國北部和中部地區，就連曼谷市區的民眾都能感受到強烈搖晃。

地震後不久，網路上開始陸續流出地震當下的畫面，其中曼谷恰圖恰地區（Chatuchak）一棟興建中的大樓坍塌，工人們瘋狂逃命，現場瞬間陷入混亂，驚呼聲四起。

根據最新消息，這棟倒塌大樓為一棟30層高、價值約2136億泰銖（約新台幣2086億元）的泰國審計署辦公大樓，當時約有50名工人在內，但僅7人成功逃生，其餘43人受困。救援單位已進入現場搜尋，目前確認有1人不幸身亡。

但是泰媒khaosod報導，該工地事發前共有300人在此工作，目前無法確定具體死傷與成功脫逃人數。