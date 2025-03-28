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國民黨想重返執政「不該做3件事」　黃暐瀚：親中、疑美、不愛台

▲媒體人黃暐瀚。（資料照／《豈有此呂》）

▲媒體人黃暐瀚。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨在2016年總統大選敗選後，已連續3屆大選吞敗，至今仍不見重返執政的契機，對此，媒體人黃暐瀚昨（27日）表示，在台灣任何一個企圖執政的政黨，都不應該去做3件事，包括，親中、疑美、不愛台灣，但如果政黨只志在監督，不求執政，自然就不用顧慮這麼多。

黃暐瀚提到，他提出的「執政金鑰」理論，用過去的事實證明「反併吞、反侵略、愛台灣」是國民黨三度執政的良方（1996年、2008年、2012年），為此，他還想要進一步點出，如果想執政，有三件事不該去做。

黃暐瀚說明，首先，不該親中，嚴格來說，應該是不該「親共」，反共不等於反中，親中不等於親共，共產黨是台灣的兩大壓力來源，包括，國際打壓與軍事威脅，不對抗壓力來源，會失去民眾的信任。

黃暐瀚舉例，像是這次「賴清德17條」之後，朱立倫公開質疑賴清德是「麻煩製造者」，但TVBS所做的民調可以證明，多數台灣民眾不認同朱立倫的說法，藍營站錯邊。

再者，黃暐瀚指出，國民黨不應該疑美，台灣因為有中共的壓力，只好或只能依賴美國，前陣子辦玉山論壇，前丹麥總理直接提出「疑美論」，川普總統上任後，世界上很多國家疑美，但台灣不行。

黃暐瀚說，面對中共的文攻武嚇，除非選擇被統一，台灣只能依賴美國，也可以想想，2021年四大公投時，反萊豬民調支持度高達68%，不料投票結果只有 21%，為什麼？因為當年「反萊豬」被喊成了「反美豬」，一聽到「反美」，很多台灣人就猶豫了。

此外，黃暐瀚點出，最後一件事，就是國民黨不該不愛台，愛台不愛台，很難量化計算，但相較於民進黨，國民黨在許多時候，使用「台灣」二字，扭扭捏捏。

黃暐瀚不解，國民黨在打棒球時，不講「台灣隊」，前總統蔡英文提「中華民國台灣」，藍營也說違憲，但其實國民黨不只不該反對講「台灣」，應該要喊得比民進黨更多、更常、更積極才對。

黃暐瀚表示，所謂的「三不該」，是針對一個「企圖執政」的政黨，不單指國民黨，他所提出的建議，當然，如果志在監督，不求執政，自然就不用顧慮這麼多。

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