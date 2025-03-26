公路局研擬隔熱紙安全指引　民團「前一日收開會通知」批技術阻擾

▲公路局已著手研擬隔熱紙透光率安全指引，預計6月公布。（資料示意圖／記者張慶輝攝）

記者李姿慧／台北報導

50年遲遲沒納管的「隔熱紙透光度」將首度訂定指引，預計6月公布，公路局原定昨(25日)邀學者、民團等開會討論「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，卻在周末前才以平信寄出開會通知，有民團開會前一天才收到，來不及事先請假，不滿被玩弄怒嗆「技術阻擾」，公路局昨緊急取消會議延至3月底。



公路局著手規劃「汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引」，擬建議一般汽車前方擋風玻璃透光率為70%，前方兩側窗透光率35%或70%，後方兩側窗和後方擋風玻璃35%或不予訂定標準；計程車則規劃前方擋風玻璃和前側窗透光率70%、後側窗透光率35%，除3月11日邀集各單位和民團研商指引和透光率標準外，原定3月25日再邀學者和路權團體討論，未料卻再度上演「突襲式通知開會」爭議。

長期關注交通安全的臉書粉絲團「交通安全唬平安2.0」貼文表示，公路局周末前發文，24號收到，25號開會，又要用「不出席=無意見」拉公民團體背書？

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路權團體也聯合抗議交通部公路局用技術性阻礙民間團參與會議，指出公路局周末前發文，歷經周末兩日，3月24日各團體才收到於3月25日開會的實體郵件通知單。公民團體成員絕大多為普通上班民眾，需要事先請假，他們願意出席政府相關會議，但絕非如此臨時被政府玩弄。

路權團體不滿表示，交通部及所屬部門已經多次用這種技術性手段阻礙民間團體參與，人本交通團體表達嚴重抗議！並實在難認相關部門有消除交通地獄惡名的決心。

▲公路局原定召開隔熱紙安全指引會議，因臨時通知導致民團不滿，緊急取消。（圖／讀者提供）

知情人士表示，公路局臨時通知開會已不是第一次，去年也曾發生過類似情況，上周末前才發出開會通知，還是寄平信，也沒有打電話通知，周六和周日平信不投遞，結果有團體3月24日才收到，有團體甚至24日還沒收到，最後公路局直接說取消會議。

對此，公路局表示，公路局於3月11日已邀請包括公民團體及NGO等6大相關利害團體召開會議，惟為使不同團體對於該議題有更廣泛意見交流，公路局另針對不同團體個別舉行聚焦會議。

公路局指出，在公民團體及NGO部分，公路局原擇定3月25日下午邀請相關團體舉行座談，並在3月20日發文，惟因有團體向公路局反映，因紙本寄送開會通知，致使收到開會通知單時距開會時間過短、未及準備等。

公路局強調，接獲反映，隨即決定延期，並將洽詢相關團體可以開會最大公約數，擇期舉行。未來在邀請民間團體開會，會多加考量不同單位資訊環境差異性,輔以其他方式複式通知民間團體，俾利民間團體預留時間與會充分表達意見。