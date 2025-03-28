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電桿冒火花！桃園八德2143戶停電　台電：鳥巢造成饋線跳脫

▲桃園市八德區建國路一帶，今天上午發生跳電事故，造成當地上千戶住戶停電，台電人員到場搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

▲桃園市八德區建國路一帶，今天上午發生跳電事故，造成當地上千戶住戶停電，台電人員到場搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區今（28）日上午9時30分許突傳跳電，造成八德區建國路地區上千住戶停電，有網友上傳一段建國上電桿冒出火花影片，瞬間造成當地停電，引起網友議論；台電桃園營業處據報後派員到場搶修，經查是鳥巢導致礙子及拉線夾板不良引起饋線跳脫，經搶修後已於上午11時30分排除故障，全數復電。

桃園市八德區建國路652巷口電線桿，今天上午9時許多突然竄出火花，隨即當地住戶瞬間停電，住戶趕緊向消防局與台電求助，消防局人員到場時，電桿火勢已協滅，疑似工程車勾到電線造成火花，到場時已無火勢，現場交由台電處理。

▲桃園市八德區建國路一帶今天上午發生饋線跳脫事故造成停電，台電人員現場全力搶修。（圖／台電桃園營業處提供）

▲桃園市八德區建國路一帶今天上午發生饋線跳脫事故造成停電，台電人員現場全力搶修。（圖／台電桃園營業處提供

台電桃園營業處人員到場處理，該處電桿因饋線跳脫，影響桃園市八德區建國路、介壽路二段、大勤街、金福街、長興路、興豐路等一帶約2143戶停電，經查係鳥巢導致礙子及拉線夾板不良引起，經工程人員搶修後，已於上午11時30分排除故障，並全數復電。

台電桃園營業處表示，對於饋線跳脫造成停電與釀成民眾不便，台電深致歉意，敬請見諒，桃園營業處將持續加強配電設備維護點檢，以避免事故發生。

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