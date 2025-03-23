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高教女力50年大躍進！女性在學率勝男性近10%　2大主因曝

▲▼台灣高教50年來大躍進，女性在學率勝男性近10%　2大主因曝。（圖／國教院提供）

▲台灣高教50年來大躍進，女性在學率勝過男性近10%。（圖／國教院提供）※點圖放大

記者許敏溶／台北報導

台灣高等教育50年來，從菁英教育、大眾教育到普及教育。根據教育部統計資料顯示，台灣高教在學率從50年前不到10%，目前則已超過75%，且女性在學率也從過去不如男性，現在已經高出男性近10%。學者分析，這象徵著男女教育機會平等，不受性別影響，以及國人性別平等觀念的改變與提升，但在碩博士階段仍有待努力。

台灣重視兩性平權，為了解台灣過去50年的大專校院在學生與畢業生的性別比率變化趨勢，國家教育研究院針對教育部公布1972年至2022年的全台大專校院教育統計資料，分析高等教育在學與學位取得的性別比率。

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研究資料顯示，台灣在1972 年全國大專校院校數僅99所，1994年教改運動後數量急遽上升，2022年已經來到148 所，總數增加約5成。也由於校數增加，讓台灣「高教淨在學率（18至21歲就讀高教占比）」，從1976年的僅有9.97%，成長到2021年的75.84%。若以淨在學率區分，在1987年以前，台灣高教屬於菁英教育，在1988至2000年期間，高教屬於大眾教育，台灣高教淨在學率從2004年突破50%，之後台灣正式邁入高教普及階段。

▲▼南韓大學生展開留學生活。（示意圖／CFP）

▲台灣高教女性在學率超越男性，象徵男女平等觀念的提升。（示意圖／CFP）

台灣高教從菁英教育發展到普及教育，男女學生的「高教淨在學率」也呈現類似變化。研究資料顯示，1976年男性高教淨在學率為11.15%，女性為8.73%，男性較女性高出2.18%，1987年男性、女性淨在學率分別為 14.9%、14.74%，兩性之間差距縮小。

台灣高教從1988年進入大眾教育階段後，兩性高教淨在學率差異也從1988年開始逆轉，隨後持續攀升並逐漸拉大，1988年女性淨在學率為16.04%，超越男性的15.86%，2021年女性高教淨在學率為80.66%，男性為71.41%，女性較男性高出9.25%。但在碩士班與博士班階段，則依舊呈現男性占比高於女性的現象。

長期研究性別議題的文大社福系教授許碧純分析，過去50年來，台灣女性在高教淨在學率從落後男性到超越男性，首先象徵著男女教育機會平等，不受性別影響，這和政府擴增高教學校數量有關，讓更多人享有高教機會，其次則是代表國人性別平等觀念的改變與提升，不再有傳統「女子無才便是德」想法，也真實呈現台灣注重男女平權的現況。

不過，許碧純指出，從女性就讀博士與碩士的人數還是少於男性，呈現「高處不勝寒」現象，畢竟女性若念博士，可能會影響到後續的結婚生子與工作規劃，但在碩士階段部分，男女比例已經有逐漸拉近，這對台灣社會來說是一個好現象。

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