「搶遺體」當街互毆！墨2殯儀館員工飛踢又揮刀　離譜畫面曝

▲2間不同殯儀館的員工，當街上演全武行。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥一名男子在家意外身亡，警察抵達之後，趕緊拉起封鎖線。未料，2名殯葬業者為了「搶生意」，竟然在現場大打出手，離譜行為都被路人拍下。

影片中，2名殯葬業者身穿西裝，在街上互相叫囂辱罵，並且越過封鎖線，互相追趕、推擠。其中一人擺出「功夫」手勢，飛踢了競爭對手一腳，甚至從口袋拿出小刀，作勢要刺向對方。

此時，許多民眾紛紛停下腳步圍觀或拍攝，途中有一名員警經過，但並沒有插手干預。

????#VIDEO La muerte de un pintor en la colonia Atasta de Villahermosa, desató una pelea entre dos trabajadores de distintas funerarias para ver quien realizaba el servicio funerario. pic.twitter.com/kfeb3vJTne — El Universal (@El_Universal_Mx) March 26, 2025

El Heraldo等墨西哥媒體報導，這起事件24日下午發生在墨西哥東南部城鎮「比亞埃爾莫薩」（Villahermosa），男性死者在家裡粉刷牆壁時，不幸觸電身亡，2間不同殯儀館的員工，卻同時抵達現場，都希望能夠提供服務，因而發生爭端。

據悉，2名涉事男子稍後都被逮捕，但在警局達成和解之後，也各自獲釋離開。