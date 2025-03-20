　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

最後一次擁抱！狗狗不捨主人離世　「跳進棺材」緊貼遺體

▲▼墨西哥一隻狗狗跳入已故主人的棺材中最後一次擁抱他。（圖／翻攝自X）

▲墨西哥一隻狗狗跳入已故主人的棺材中最後一次擁抱他。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥一場葬禮上，一隻悲痛欲絕的狗狗在眾人目光下，跳進已故主人的棺材裡，與主人做最後告別，場面令人動容。這幕催人熱淚的畫面被拍下上傳網路後，瞬間引發大量關注，觸動無數人心。

據《每日郵報》報導，從現場畫面可見，這隻狗狗起初只是默默地站在敞開的棺材底部，看起來焦慮不安，但在猶豫片刻後，牠毅然跳入棺材，靜靜地坐在已故主人身旁，試圖擁抱主人最後一次。

一名目擊者表示，狗狗是在沒有人幫助牠的情況下，自己跳進棺材裡的。此話一出，瞬間在網上引起廣泛討論，網友們紛紛留言，「狗狗什麼都懂」、「牠只是想做最後的告別」、「這太令人心碎了，相伴已久的主人突然離去，真希望有人能好好照顧牠」。

專家指出，狗狗與人建立深厚情感連結後，常常會在主人離世時表現出哀傷行為，包括焦慮、食慾不振、尋找主人等。這些動人時刻提醒著人們，狗狗不只是寵物，更是家人與摯友，而社會也應該關注這些失去主人的忠犬的未來，確保牠們得到適當照顧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
588 3 4485 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超辣日本舞孃團來台！　人間「胸」器突掏出食物
獨／友幫金髮Yuki喊冤：救人挨告什麼鬼道理
快訊／家屬痛喊「金賽綸沒墮胎、結婚！」《橫豎》警告：李鎮浩要
2台人在大馬被抓「恐判死刑」
家寧切割媽媽「恐越弄越糟」　律師曝：聲明少了1物
快訊／安控大廠「中國進監視器零件」改標MIT　董座100萬交
金秀賢主演新劇「開播時間變卦」！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

揭密男人愛愛的腦部運動！研究：大腦「高潮迭起」　射精被1物控制

2台人在大馬被抓「恐死刑或終身監禁」　若逃死須鞭刑12下

最後一次擁抱！狗狗不捨主人離世　「跳進棺材」緊貼遺體

英20日辦「志願者聯盟」閉門會議　20國共商烏克蘭維和計畫

沒放起落架！飛機「機腹著陸」日本機場跑道　驚悚畫面曝

3月去好市多買什麼？　19年老員工激推「9必入商品」：超受歡迎

歐盟發表「國防白皮書」！目標2030前強化防衛力　制衡俄羅斯威脅

川普政府擬設美墨邊境「軍事緩衝區」　有權拘留非法移民

「債王」預言金價上看4千美元：美經濟衰退可能性為60%

他自首「斬首前女友」！羅馬尼亞殘殺案反轉　家中女屍竟是他媽

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

小客車左轉 #不禮讓 猛撞行人！ 網怒：瞎子也能開車？

「金髮Yuki」協助 #CPR ！ 3歲溺斃童父親控 #假義消 亂壓

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

Andy悄悄改IG回應家寧？　壁虎通寧王一夜封神　再預言她的下一動

#剴剴 對不起！ #樂天女孩 #琳妲 聲援：為何要拿我們的錢養惡魔？

揭密男人愛愛的腦部運動！研究：大腦「高潮迭起」　射精被1物控制

2台人在大馬被抓「恐死刑或終身監禁」　若逃死須鞭刑12下

最後一次擁抱！狗狗不捨主人離世　「跳進棺材」緊貼遺體

英20日辦「志願者聯盟」閉門會議　20國共商烏克蘭維和計畫

沒放起落架！飛機「機腹著陸」日本機場跑道　驚悚畫面曝

3月去好市多買什麼？　19年老員工激推「9必入商品」：超受歡迎

歐盟發表「國防白皮書」！目標2030前強化防衛力　制衡俄羅斯威脅

川普政府擬設美墨邊境「軍事緩衝區」　有權拘留非法移民

「債王」預言金價上看4千美元：美經濟衰退可能性為60%

他自首「斬首前女友」！羅馬尼亞殘殺案反轉　家中女屍竟是他媽

揭密男人愛愛的腦部運動！研究：大腦「高潮迭起」　射精被1物控制

25%預售屋合約藏陷阱 　地政局推AI「Hi Landy」拍照、語音避雷

江少慶「往好的方向走」　王尉永復健進度比預期快

奇美醫院「健康哈伯站」　使用人數激增近5成

世壯運大巨蛋開幕門票完售　演出卡司曝！阿爆、告五人領銜

網路禁止刊登販售電子煙+加熱菸　桃園衛生局：最重罰100萬

「新竹市幸福宜居網2.0」再進化　落實「智慧治理」城市願景

快訊／高雄岡山公寓竄濃煙！住戶「地下室燒金紙」涉縱火

獨／挨轟胡亂壓肚CPR　友幫金髮Yuki喊冤：救人挨告什麼鬼道理

金曲歌王退幕後當演唱會策劃　工作全包曝心酸「要扛七成票房」

#羅威納 沒繫繩路上3連咬！無辜男和愛狗縫數10針

國際熱門新聞

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

沒填好文件 女「機場廁所淹死狗」自己登機

美4司令示警：中國有意「2027年奪取台灣」

瑤瑤「蹭吃蹭喝」引韓媒關注！　網：像乞丐

爆奶女星被男粉包圍　大喊：不要碰我

專家曝「3大網購惡習」恐成盜刷目標！

俄媒：普丁要求川普承認「5地主權」屬莫斯科

美31歲女師「逼10男學生群交」！最小僅13歲

「青蛙撞奶」健身爆紅！女教練遭警方關切

女清潔工「1張街拍照」爆紅　網喊：美瘋了

世界最快樂國家　台灣第27稱霸東亞

空少性侵空姐！新加坡被逮恐「面臨鞭刑」

丈夫示範三角形洗澡法　人妻一看大驚

Fed利率不變符預期　美股反彈收高383點

更多熱門

相關新聞

被列安樂死名單　收容所狗狗每天面壁等死

被列安樂死名單　收容所狗狗每天面壁等死

美國南卡羅來納州一隻收容所狗狗被列入安樂死名單，志工發現牠被關在狹小籠子中，不願意見到任何人，悲傷面對牆壁的可憐模樣感到不忍，希望能夠拯救牠，將照片分享網路後成功獲得關注。

獨／羅威納沒繫繩街頭3連咬　人狗慘縫數十針

獨／羅威納沒繫繩街頭3連咬　人狗慘縫數十針

每天載狗開心出遊　女打造「狗狗巴士」爆紅

每天載狗開心出遊　女打造「狗狗巴士」爆紅

3歲童洗澡溺斃「金髮Yuki」CPR搶命遭質疑

3歲童洗澡溺斃「金髮Yuki」CPR搶命遭質疑

獨／21週死胎辯「醫療廢棄物」搞消失　港女涉棄屍

獨／21週死胎辯「醫療廢棄物」搞消失　港女涉棄屍

關鍵字：

墨西哥忠犬死亡棺材葬禮

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　「鋒面掃全台」時間曝

雨神又來！　「全台下3天」時間曝

快訊／Andy真的被告了！　PO警局通知書

金賽綸老公身分起底「2個月前就露臉」

正妹YTR下海突停拍片！竟是考上「亞洲第一私立學府」

即／家寧媽媽提告了！　Andy月底前須到案

家寧「得知媽媽提告Andy」真實反應曝

中獎都是「彭家軍」！幕後黑手竟是駭客

性侵後還騙要結婚害女方輕生　二審輕判2年

YTR爆料「金賽綸已婚、墮胎」

全文／金賽綸認結婚「私密錄音檔」流出

家寧爆「在家一直被控制」！

前輔導長內內「被丟2塊要求露胸」！

Andy限動報喜！4天訂閱破200萬「YT金牌在路上了」

冷到沒完沒了！　還有強冷氣團

更多

最夯影音

更多

網友用AI還原大S聲音！ S媽淚喊：我女兒回來了

又是同一隻！11天前才闖禍 #比特犬 跳車窗撲咬騎士

乘客手被 #公車門 夾住猛拖50米 民眾攔車救人！驚悚畫面曝

網紅烏鴉、北盜黑金城　法院外大亂鬥...攔車、噴辣椒水

#剴剴案 開庭！ #惡保母 姊妹現身

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面