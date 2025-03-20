最後一次擁抱！狗狗不捨主人離世　「跳進棺材」緊貼遺體

▲墨西哥一隻狗狗跳入已故主人的棺材中最後一次擁抱他。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥一場葬禮上，一隻悲痛欲絕的狗狗在眾人目光下，跳進已故主人的棺材裡，與主人做最後告別，場面令人動容。這幕催人熱淚的畫面被拍下上傳網路後，瞬間引發大量關注，觸動無數人心。

據《每日郵報》報導，從現場畫面可見，這隻狗狗起初只是默默地站在敞開的棺材底部，看起來焦慮不安，但在猶豫片刻後，牠毅然跳入棺材，靜靜地坐在已故主人身旁，試圖擁抱主人最後一次。

Un perrito conmovió a todos al intentar subir al ataúd de su dueño en pleno funeral. Su amor y lealtad han tocado miles de corazones en redes. pic.twitter.com/cyiuN7YXs9 — Momentos Virales (@momentoviral) March 13, 2025

一名目擊者表示，狗狗是在沒有人幫助牠的情況下，自己跳進棺材裡的。此話一出，瞬間在網上引起廣泛討論，網友們紛紛留言，「狗狗什麼都懂」、「牠只是想做最後的告別」、「這太令人心碎了，相伴已久的主人突然離去，真希望有人能好好照顧牠」。

專家指出，狗狗與人建立深厚情感連結後，常常會在主人離世時表現出哀傷行為，包括焦慮、食慾不振、尋找主人等。這些動人時刻提醒著人們，狗狗不只是寵物，更是家人與摯友，而社會也應該關注這些失去主人的忠犬的未來，確保牠們得到適當照顧。