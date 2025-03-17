史上最貴PO文！馬斯克1鍵轉發　SpaceX慘丟「2310億訂單」

▲億萬富豪馬斯克，同時也是全球首富。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥億萬富豪卡洛斯·史林（Carlos Slim）與全球首富馬斯克正式切割，預估讓星鏈（Starlink）損失70億美元（約新台幣2310億元），而2名商業巨頭撕破臉，似乎與馬斯克的一篇X貼文有關。

根據富比士（Forbes）2025年資訊，85歲的史林淨資產高達823億美元，而他創立的美洲電信（América Móvil）是一間總部位於墨西哥城的電信公司，更是全球第4大、美洲第1大行動網路業者。

近期X卻有一篇貼文宣稱，「眾所皆知，他（史林）與墨西哥販毒集團有著密切關係。在墨西哥，若未加入那個被控制與保護的網絡，你是不可能成為億萬富豪的。」儘管內文未經證實，馬斯克不但轉發，還加上一個「戴單片眼鏡」的表情符號，似乎意有所指。

▲史林創立的美洲電信，是全球第4大、美洲第1大行動網路業者。（圖／達志影像／美聯社）

如今，史林的美洲電信宣布，與星鏈終止夥伴關係，取消所有業務往來，並且將在未來3年投資220億美元，強化自身的電信服務。

《墨西哥郵報》率先報導了這項商業決策。內文指出，此舉旨在鞏固美洲電信的市場主導地位，同時減少對於星鏈等外部衛星服務的依賴。分析人士也認為，這項戰略改變凸顯了拉丁美洲電信業的競爭產生變化，在那裡，主要企業持續爭奪對於該區域網路服務的長期控制權。