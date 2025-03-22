金門幼教博覽會盛大展開！19公立幼兒園展特色　3千人熱情參與

▲金門縣第2屆幼教博覽會22日舉行。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣第2屆幼教博覽會今(22)日在金城體育館盛大舉行，整個活動吸引超過3200人次參與。本屆博覽會的主題為「點亮扎根零歲，幼兒教育起飛」，現場不僅展現金門縣19所公立幼兒園特色，還有MOMO親子台的哥哥姊姊帶動唱等表演，現場熱鬧非凡。

本屆幼教博覽會展示了金門縣19所公立幼兒園的獨特辦學特色，更有「扎根零歲」政策資源攤位(文化局、衛生局、社會處、教育處、家庭教育中心)，讓與會者深入了解金門縣政府針對0-6歲幼兒端出的政策牛肉。活動現場最大的亮點是由各園所精心設計適合2至6歲幼兒六大領域闖關活動，包括身體動作與健康、認知、語文、社會、情緒及美感等領域，家長和孩子們一起參與，藉由闖關活動不僅加深了對幼兒教育的理解，還能收集印章後兌換精美小禮物，增添了不少親子間的互動樂趣。

舞台表演也為現場觀眾帶來了不小的驚喜。MOMO親子台的哥哥姊姊帶動唱、魔術彼得泡泡秀及魔術表演、一顆糖舞蹈工作室等精彩演出，讓全場洋溢著歡樂與笑聲。無論是大朋友還是小朋友，都沉浸在這場充滿創意與歡樂的活動中。



在開幕式上，副縣長李文良代表縣長表示，孩子的未來就是我們的希望，提供優質幼兒教育教養環境是大家共同努力的目標，本次第二屆幼教博覽會結合「扎根零歲政策白皮書」的露出，就是希望政策能夠被大眾了解與支持，非常感謝各幼兒園及各局處單位參與博覽會設攤，展現金門優質幼兒教育及扎根零歲的政策成果，培育優質的下一代。

立法委員陳玉珍對開場表演的小朋友精彩演出表示肯定，這也具體體現我們這一代的努力，將為優質下一代創造最堅實的基礎，同時指出「良好品德」及「具備開闊視野」至關重要，相信在大家共同努力下，下一代一定越來越好。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允表示，政府因應少子女化推出0-6歲國家養2.0政策，對幼兒經費投注近1000億，可見其對幼兒教育的重視，同時也指出本次博覽會除了打造一個親子交流平台外，也能促進各校教學經驗交流。

議員吳佩雯更指出，幼兒從0至6歲，每個學習階段都需要更多資源的投入，藉由這個活動可以讓大眾更加了解幼兒教育，並承諾未來在議會一定全力支持幼兒教育資源投入，希望提供金門學子從幼兒階段到大學都有完善的教育。