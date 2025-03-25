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學童安全不馬虎！新北推交通寧靜區、智慧停車　打造安心上下學路

▲新北市,通學廊道。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「智慧停車＋人行道優化」新北通學環境升級，家長滿意度破9成。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

為提升學童通學安全，新北市持續透過跨局處合作推動學校通學環境改善；交通局於2021年完成全市211所國小通學巷改善計畫，工務局養工處亦辦理「通學廊道改善計畫」，改善人行道淨寬與坡道順平，並移設人行道上的電箱，讓學童上下學的路更安全之外，全市近9成國中小設有家長接送區，其中全國首創路邊智慧停車系統，不僅讓家長能安心停車進出校園接送幼兒，也獲市民滿意度逾9成。

交通局長鍾鳴時表示，學童通學安全，念茲在茲，新北市自2019年起即推動通學巷改善計畫，透過行人專用時相、綠舖行穿線、時段性禁止通行等交通工程，部分學校並搭配科技執法，來守護學童上下學通行安全，2年內即完成全市211所國小通學巷改善之後，接續進行國高中通學巷環境改善，預計要在2025年底完成全市120所國高中通學環境改善。工務局也已完成83所學校的步道改善， 移設人行道上的電箱752處，並計劃在2026年完成100所學校的人行道整建及移除人行道上的電箱1,000處。

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鍾鳴時說，主動擴大檢視各校環境，持續辦理各校通學環境會勘，亦積極爭取中央資源推動人本通學環境，包括配合營建署「校園周邊暨行車安全道路改善」專案，滾動增加提報之外，亦將學校周邊巷弄納入交通寧靜區，實施速限調降，設置速限30公里/小時標線或標誌，再再提升學童通學安全。

交通局強調，不同年齡層學童上、放學樣態在能否獨自進校方面差異極大，通學環境改善需求會由學生可使用的運具檢視，包括步行、公共運輸、自行車及家長接送等方面進行調整。對於家長接送，可利用校地空間內化、運用公共停車場提供30分鐘免費停車、以及交通局透過規劃避車彎、黃線、開放時段性臨時停車、停車格設置智慧停車設備滿足家長接送需求。

交通局表示，長年來以學童安全為念，透過各局處努力，系統提升各校通學環境，提供學童更優質的通學環境。

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