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發票中1100元「卻只能領900元」　她超不解！網曝原因：運氣也太好

▲▼ 發票,載具 。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO以為爽中4張發票。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「什麼特殊規則讓我不能領多的200元嗎？」一名網友表示，中獎APP說她中了4個獎項，3個六獎與1個專屬獎，加總能領1100元，但系統卻顯示只能領900元。文章曝光後，網友也解釋為何200元會消失，「發票中獎只能擇一，金額高的會優先」、「現在才知道原來同一張可以中兩次」。

一名女網友在Dcard疑惑表示，查看今年1至2月發票中獎明細，照理她應該中1100元，為何最下方顯示只能領900元，「有人知道這是Bug，還是有什麼特殊規則讓我不能領多的200元嗎？」

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事實上，原PO幸運中了3張六獎200元以及雲端專屬獎500元，確實加總起來是1100元沒錯，但最後兩張尾數633的發票，其實是同一張。

底下網友也紛紛幫解惑，「一張只能領一個獎吧，妳六獎跟專屬同一張」、「這運氣也太好了吧，我現在才知道原來同一張可以中兩次！而且只能領金額高的」、「發票中獎只能擇一，金額高的會優先」、「最下面兩組是完全一樣的號碼，所以應該只有給最高的那個獎」、「貼截圖的同時...可不可以先詳細看一下內容呢」。

如同網友所說的，財政部指出，中獎的統一發票，每張按其最高中獎獎別「限領1個獎金」。舉例來說，同時對中「一般獎項」六獎200元及「雲端發票專屬獎」2000元，僅能領取2000元獎金。因此原PO中到尾數633的發票，只會領到500元雲端發票專屬獎，就不能重複領六獎200元。

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