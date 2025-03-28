　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

川普重課25%汽車關稅！卓榮泰評估衝擊小　喊話國內業者圖強猛進

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普日前宣布對外國製造的汽車與零組件課25%關稅，衝擊國際汽車大廠。對此，行政院長卓榮泰說，台灣整部汽車外銷到美國是沒有的，所以衝擊比較小，但是會不會影響到垂直供應廠商、配合的業者，要持續的注意。另外，卓也向國內汽車業者喊話，「一定要自己自立自強，能夠更圖強猛進，才能追得上世界上好的汽車製造水平」。

▲▼卓榮泰 聯訪 立法院 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

針對美國汽車關稅震撼彈，卓榮泰說，這麼一段長的時間以來，行政院已經有經貿外交工作小組，以及針對台美雙方的關稅議題所組成的台美經貿專案小組，歷次會議都做了相當多的研判分析，也做了一些因應。

卓榮泰強調，要等到具體的政策出現時候，跟國內廠商，就過去所研判分析的資料，再做詳細的調整。他提到，台灣整部汽車外銷到美國是沒有的，所以衝擊比較小，但是會不會連帶影響到其他一些垂直供應廠商、配合的業者，我們要持續的注意。

另外，卓榮泰也趁此機會向國內汽車業者喊話，「一定要自己自立自強，能夠更圖強猛進，才能追得上世界上好的汽車製造水平」，這樣不僅能在國內市場穩定，看有沒有機會也開拓其他市場，朝更科技、更多元且更親民的價錢進行的話，國內人民會比較接受。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
634 2 6205 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭前夫提告！　理科太太一審判決出爐
快訊／大谷翔平炸本季第2轟！　陽春砲關鍵追分
台股走跌逾千點　卓榮泰：未嘗不是重新站在高點的契機
釘子戶也沒輒！　北市府代拆完成
快訊／竹聯幫慘了！警強勢掃蕩3堂口　明仁會整個團滅
快訊／大逆轉漲停！延長處置股又跌停　25分鐘撮合一次
吳婉君遭家暴15天後「突PO淋雨照」！67字曝心聲
「今天降溫有限」　鄭明典曝原因：昨天太熱了！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國台辦列台獨打手　劉世芳批沒禮貌：我正式頭銜是中華民國內政部長

台股走跌逾千點　卓榮泰：未嘗不是重新站在高點的契機

川普重課25%汽車關稅！卓榮泰評估衝擊小　喊話國內業者圖強猛進

我軍艦與中國漁船擦撞！國台辦批惡劣　顧立雄：相關操演會繼續

民進黨團抗議「違法會議」議場貼封條　卓榮泰：希望溝通順利

新竹市府移花接木議員照片　裙子變褲子「還改穿球鞋」

綠委夜排搶占立院議場主席台　羅智強：民進黨竟然霸凌卓榮泰

直擊／綠營拂曉出擊！議場排滿「違法會議」手板　院長出入口貼封條

傅崐萁撂話「全武行是選項」　柯建銘：膽識好來單挑「放雙手讓你」

張雅琴：翁曉玲應該下台！　被點名應停播「我不是那麼好弄死」

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

Melinda挺孕肚首露臉！ 被問楊祐寧「7胎宣言」XD

音控師上台測試麥克風　唱《月牙灣》飆高音開口跪

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

高雄排毒一條街被抄！深Ｖ超兇狂吸客　警掀拉簾老司機秒軟

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

國台辦列台獨打手　劉世芳批沒禮貌：我正式頭銜是中華民國內政部長

台股走跌逾千點　卓榮泰：未嘗不是重新站在高點的契機

川普重課25%汽車關稅！卓榮泰評估衝擊小　喊話國內業者圖強猛進

我軍艦與中國漁船擦撞！國台辦批惡劣　顧立雄：相關操演會繼續

民進黨團抗議「違法會議」議場貼封條　卓榮泰：希望溝通順利

新竹市府移花接木議員照片　裙子變褲子「還改穿球鞋」

綠委夜排搶占立院議場主席台　羅智強：民進黨竟然霸凌卓榮泰

直擊／綠營拂曉出擊！議場排滿「違法會議」手板　院長出入口貼封條

傅崐萁撂話「全武行是選項」　柯建銘：膽識好來單挑「放雙手讓你」

張雅琴：翁曉玲應該下台！　被點名應停播「我不是那麼好弄死」

新光三越氣爆今送鑑定報告！無人轉列被告　原因指向「瓦斯殘留」

金城武神隱8年「大陸復出」！　2帥照看不夠網敲碗影片…官方回應

快訊／盜用前夫病情個資打官司　理科太太不認罪一審獲判無罪

大谷翔平炸本季第2轟！陽春砲關鍵追分　道奇5比4勝老虎

國台辦列台獨打手　劉世芳批沒禮貌：我正式頭銜是中華民國內政部長

台股走跌逾千點　卓榮泰：未嘗不是重新站在高點的契機

美國「空襲葉門」洩密案延燒　法官下令：保留所有對話紀錄

聯手詐臺雅集團前董事50億元　神鬼女騙子前夫及友人遭聲押

湖人季後賽名單成形！將「雙向合約」奇兵轉正　釋出昔杜克天才

劉詩詩懶甩婚變傳言露香肩　氣場全開不輸小4歲潤娥

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

政治熱門新聞

閩南狼唱「中共快點打」　陸委會：一看就是反諷

被點名應停播　張雅琴：翁曉玲應該下台

傅崐萁撂話「全武行是選項」　柯建銘：膽識好來單挑「放雙手讓你」

快訊／我海軍中和軍艦、中國船隻發生擦撞！　海巡到場蒐證

柯建銘稱警消組工會恐釀中共侵台　時代力量轟：失格言論抹紅基層

直擊／綠營拂曉出擊！議場排滿「違法會議」手板　院長出入口貼封條

快訊／柯疑急性腎損傷　陳佩琪急開記者會

「反對民進黨就準備被追殺」　陳揮文：只剩八炯、曹興誠有言論自由

賴清德防衛韌性委員會喊話：堅持反統戰滲透　台灣沒有分裂本錢

母控「藍高層施壓」　罷吳沛憶領銜人急駁斥

幕後／藍搶辦板橋宣講　白怨變互別苗頭

快訊／柯已痛到受不了　陳佩琪落淚

遭秦慧珠酸「走火入魔」　徐巧芯直球回應了

陸委會批區桂枝：顧炎武前的人都沒廉恥？

更多熱門

相關新聞

台股走跌逾千點　卓榮泰：未嘗不是重新站在高點的契機

台股走跌逾千點　卓榮泰：未嘗不是重新站在高點的契機

全球貿易變局風起雲湧、美國總統川普強推關稅政策等影響，台股3月以來一路走跌逾千點，引發國內投資人恐慌。對此，行政院長卓榮泰今（28日）受訪說，國內股市長期還是呈現穩定趨勢，「當然會有節奏性的盤整、階段性的起伏」；卓說，只要投資人能夠穩定，國內產業持續多元發展，相信這未嘗不是一個重新站在高點的契機。

民進黨團抗議「違法會議」議場貼封條　卓榮泰：希望溝通順利

民進黨團抗議「違法會議」議場貼封條　卓榮泰：希望溝通順利

綠委夜排搶占立院議場主席台　羅智強：民進黨竟然霸凌卓榮泰

綠委夜排搶占立院議場主席台　羅智強：民進黨竟然霸凌卓榮泰

清明連假放4天！交通部全力疏運　陸海空班次全加開、搭客運享優惠

清明連假放4天！交通部全力疏運　陸海空班次全加開、搭客運享優惠

衛福部推健康台灣深耕計畫　5年投入489億全面提升醫療環境

衛福部推健康台灣深耕計畫　5年投入489億全面提升醫療環境

關鍵字：

行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

「直播界男神」公益人設都假的　吸少年當打手鬧鄰

家寧道歉7天首露面「PO自拍化妝片」　IG遭洗版狂罵

抱病妻從14樓窗戶往外丟　她全身骨碎慘死

金城武重磅回歸！　網友暴動：帥大叔終於營業啦

白沙屯進香為何要報名？」資深信徒曝原因：差很多

人夫激戰女下屬20次　她「好想要」自拍淫片洩姦情

比爾蓋茲預言AI十年內取代人類！剩3職業倖存

2地區「越晚越冷」　直接濕冷到清明連假

台北男租BMW買貢丸　衝進楊梅休息站連撞7車

即／瑞豐夜市炒麵店發生火警　火焰點燃抽油煙機

國軍桌曆正妹士官出事了　變幽靈人口慘被判刑

金秀賢酒醉拍「情趣內衣褲」傳給金賽綸

肚子痛爆　5歲女童「糞便炸裂擠到肺」

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

英國44歲父車內翻出百萬元彩券　驚覺「4個月沒鎖車門」

更多

最夯影音

更多

轎車猛衝停等區　2機車倒地...落跑又撞自小客

金秀賢疑似要求性關係：想抱著睡　16歲金賽綸傻回「等我想做再做」

#魏如萱 現場表演遇蟲爬身上　驚嚇甩手！下秒唱到大爆笑

玥熹再談小優心死　「從此就是陌生人」

【妳是誰？】老公麻醉時數14秒才睡倒　手術到一半還突然醒來XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面