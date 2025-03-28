川普重課25%汽車關稅！卓榮泰評估衝擊小　喊話國內業者圖強猛進

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普日前宣布對外國製造的汽車與零組件課25%關稅，衝擊國際汽車大廠。對此，行政院長卓榮泰說，台灣整部汽車外銷到美國是沒有的，所以衝擊比較小，但是會不會影響到垂直供應廠商、配合的業者，要持續的注意。另外，卓也向國內汽車業者喊話，「一定要自己自立自強，能夠更圖強猛進，才能追得上世界上好的汽車製造水平」。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



針對美國汽車關稅震撼彈，卓榮泰說，這麼一段長的時間以來，行政院已經有經貿外交工作小組，以及針對台美雙方的關稅議題所組成的台美經貿專案小組，歷次會議都做了相當多的研判分析，也做了一些因應。

卓榮泰強調，要等到具體的政策出現時候，跟國內廠商，就過去所研判分析的資料，再做詳細的調整。他提到，台灣整部汽車外銷到美國是沒有的，所以衝擊比較小，但是會不會連帶影響到其他一些垂直供應廠商、配合的業者，我們要持續的注意。

另外，卓榮泰也趁此機會向國內汽車業者喊話，「一定要自己自立自強，能夠更圖強猛進，才能追得上世界上好的汽車製造水平」，這樣不僅能在國內市場穩定，看有沒有機會也開拓其他市場，朝更科技、更多元且更親民的價錢進行的話，國內人民會比較接受。