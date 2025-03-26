黨部外60警力佈署！張安樂記者會突喊卡　助理代澄清：沒要宣布幫主

記者陸運陞、張君豪、陳韻如／新北報導

竹聯幫主「么么」黃少岑病逝後，幫內各大勢力的接班角力，而原本么么屬意由前「愛堂」堂主「叩頭」劉振南接任，但竹聯幫昨(25日)晚宴推舉新幫主後，就有傳言指出，最終與會者決議由張安樂推舉的前「地堂」堂主「鍾馗」李宗奎接任新幫主，而今(26日)張安樂將在中和統促黨正式對外宣布。消息一出後，引發高度關注。





▲外傳張安樂將於今對外宣布竹聯幫新幫主，今大批警力現身統促黨部佈署戒備。（圖／記者陸運陞攝）

台灣三大幫派之一的「竹聯幫」堂口多達數十個，其下幫眾有上萬人，而幫主「么么」黃少岑病逝後，幫內各大勢力掀起一波接班角力。

據了解，過去盛傳將由愛堂大老「扣頭」劉振南、青堂大老「世川」以及地堂大老「鍾馗」李宗奎角逐大位。而竹聯幫昨晚預定於立法院裡的餐廳進行投票，但消息一出，警方立即派員荷槍實彈待命，因此立法院的餐敘活動緊急喊卡，並轉往中山區知名餐廳「敘香園」。

而據知情人士透露，昨晚最終與會者決議，由張安樂推舉的前「地堂」堂主「鍾馗」李宗奎接任新幫主，而張安樂今也將在下午3點於中和統促黨召開記者會，正式對外宣布此事。

消息一出，警方再度動員約60人左右的警力前往待命，而警政署長張榮興則強勢回應，「膽敢宣布，將立即逮捕」。





▲張安樂助理出面澄清，今天沒有要宣布幫主 。（圖／記者陸運陞攝）

不過，稍早記者會又突然喊卡，張安樂的助理陳男出面替張安樂澄清表示，昨晚的餐敘只是單純的友人聚會，並沒有所謂的投票選幫主，全都是外界亂傳，而張安樂本來今天要親自出面澄清，但看到黨部外警力及媒體如此大陣仗，因此決定取消。