　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黨部外60警力佈署！張安樂記者會突喊卡　助理代澄清：沒要宣布幫主

記者陸運陞、張君豪、陳韻如／新北報導

竹聯幫主「么么」黃少岑病逝後，幫內各大勢力的接班角力，而原本么么屬意由前「愛堂」堂主「叩頭」劉振南接任，但竹聯幫昨(25日)晚宴推舉新幫主後，就有傳言指出，最終與會者決議由張安樂推舉的前「地堂」堂主「鍾馗」李宗奎接任新幫主，而今(26日)張安樂將在中和統促黨正式對外宣布。消息一出後，引發高度關注。

▲▼ 黨部外60警力佈署！張安樂記者會臨時喊卡　助理出面澄清：沒有要宣布幫主 。（圖／記者陸運陞攝）

▲外傳張安樂將於今對外宣布竹聯幫新幫主，今大批警力現身統促黨部佈署戒備。（圖／記者陸運陞攝）

台灣三大幫派之一的「竹聯幫」堂口多達數十個，其下幫眾有上萬人，而幫主「么么」黃少岑病逝後，幫內各大勢力掀起一波接班角力。

▲▼ 黨部外60警力佈署！張安樂記者會臨時喊卡　助理出面澄清：沒有要宣布幫主 。（圖／記者陸運陞攝）

據了解，過去盛傳將由愛堂大老「扣頭」劉振南、青堂大老「世川」以及地堂大老「鍾馗」李宗奎角逐大位。而竹聯幫昨晚預定於立法院裡的餐廳進行投票，但消息一出，警方立即派員荷槍實彈待命，因此立法院的餐敘活動緊急喊卡，並轉往中山區知名餐廳「敘香園」。

而據知情人士透露，昨晚最終與會者決議，由張安樂推舉的前「地堂」堂主「鍾馗」李宗奎接任新幫主，而張安樂今也將在下午3點於中和統促黨召開記者會，正式對外宣布此事。

消息一出，警方再度動員約60人左右的警力前往待命，而警政署長張榮興則強勢回應，「膽敢宣布，將立即逮捕」。

▲▼ 黨部外60警力佈署！張安樂記者會臨時喊卡　助理出面澄清：沒有要宣布幫主 。（圖／記者陸運陞攝）

▲張安樂助理出面澄清，今天沒有要宣布幫主 。（圖／記者陸運陞攝）

不過，稍早記者會又突然喊卡，張安樂的助理陳男出面替張安樂澄清表示，昨晚的餐敘只是單純的友人聚會，並沒有所謂的投票選幫主，全都是外界亂傳，而張安樂本來今天要親自出面澄清，但看到黨部外警力及媒體如此大陣仗，因此決定取消。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
612 2 9953 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不想當兵！竟拿剪刀狂刺督導長　新兵下場出爐
開出1000萬發票！　店家嗨公布消費時間
快訊／滅不完！南韓死傷人數持續擴大　累計24人亡
快訊／黃子佼部分認罪求改判！　仍不願向被害人道歉
洪淨動手前一晚叫傳播妹享樂！檢斥：怎麼會無殺人犯意
大批警力佈署！張安樂記者會突喊卡：沒要宣布幫主
快訊／黃子佼步出法院　深深一鞠躬5秒
19人吃快炒「11人不適」！　她嘔吐狂拉20次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中新光三越氣爆　中檢9度勘查傳訊57人次！暫無人列被告

博弈教父2億交保撤銷！今現身再戰羈押庭　林明佐消瘦坐輪椅出庭

狼師蓋棉被性侵遭判16年！女求償100萬　過10年追訴期遭駁回

黃子佼部分認罪求改判　被害人要他拿2千萬成立基金會遭拒

洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹享樂！檢斥：怎麼會是無殺人犯意

黨部外60警力佈署！張安樂記者會突喊卡　助理代澄清：沒要宣布幫主

快訊／板橋華江橋下驚見女浮屍　穿紫衣紅褲…身分死因待查明

不想當兵竟裝瘋！入伍首日暗槓剪刀藏身　狂刺督導長頸部險害命

恆春七星岩4潛水教練遇強勁海流...1人被水母蜇傷　海巡急救援

矯正署敦品中學學員暴動3小時！砸監視器攻擊管理員　9人被起訴

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

陳冠希帶愛女現身台北　樂意合照粉絲：只要不要偷拍

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

毒駕司機靈前跪2小時！　無錢賠嘆壓力大「沒人體諒我」

【沒有人可以跟我搶】她扮成哈利波特多比！誓言拿下春酒MVP！

【泰格與雪兒】十年之後

台中新光三越氣爆　中檢9度勘查傳訊57人次！暫無人列被告

博弈教父2億交保撤銷！今現身再戰羈押庭　林明佐消瘦坐輪椅出庭

狼師蓋棉被性侵遭判16年！女求償100萬　過10年追訴期遭駁回

黃子佼部分認罪求改判　被害人要他拿2千萬成立基金會遭拒

洪淨動手前一晚摩鐵叫傳播妹享樂！檢斥：怎麼會是無殺人犯意

黨部外60警力佈署！張安樂記者會突喊卡　助理代澄清：沒要宣布幫主

快訊／板橋華江橋下驚見女浮屍　穿紫衣紅褲…身分死因待查明

不想當兵竟裝瘋！入伍首日暗槓剪刀藏身　狂刺督導長頸部險害命

恆春七星岩4潛水教練遇強勁海流...1人被水母蜇傷　海巡急救援

矯正署敦品中學學員暴動3小時！砸監視器攻擊管理員　9人被起訴

【廣編】蔡尚樺現身「超橘世代搖滾派對」與福利熊尬舞！蔡昌憲公開照顧長輩秘訣

「錢都」台南首家分店明天開幕　4／9前開鍋享85折優惠

國中生玩中學！花蓮習藝所產地到餐桌　窯烤披薩「我的最好吃」

陳慕義「心疼吳婉君遭趙駿亞家暴」　氣喊：絕對需要法律制裁

爆「新北內參民調」李四川大勝綠營　吳子嘉揭隱憂：檢調恐會上門

堅持爬玉山！被女友酸「會去靈堂罵你」傻眼了　律師不挺：快分

陸鼓勵檢舉「台獨打手」　陸委會駁：台灣不存在迫害異己

一個月內辦3百場！綠營擴大宣講「遍地開花」　組應對小組協助罷團

台中新光三越氣爆　中檢9度勘查傳訊57人次！暫無人列被告

台9線交通事故　警方即時救援並呼籲注意行車安全

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

社會熱門新聞

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

即／移民署再公布小微＋恩綺限期離台時間

泰妹來台搞雙飛+接力　淫媚眼神狂吸老司機

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

遭趙駿亞車內施暴！吳婉君傷勢曝光

3大勢力搶「竹聯幫主」　爭奪內幕曝光

即／竹聯幫新幫主出爐！張榮興：膽敢宣布，立即逮捕

高中師和14歲女學生成戀人　連結13次下場慘了

即／司馬庫斯吊車翻下邊坡！　2人命危搶救中

亞亞囑3兒女「你們就是台灣孩子」　離台前一家五口相擁自拍

高雄甲仙驚見腐屍　旗山警竟請私人殯葬業處理

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君：我需要被制裁

遭趙駿亞家暴！警護送吳婉君就醫畫面曝

先生過世「太太ATM領存款」GG了！律師點2罪

馬拉松直播變捉姦！董座外遇曝光

H級AV女優宣告引退！

全班埋時空膠囊！他8年後赴約僅1人到場

吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！

即／嘉義議員李奕德病逝！　享年43歲

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕高宇蓁

剛吃完就想拉恐大腸癌？醫揭「1情形」快就醫

竹聯幫新幫主出爐！　將退統促黨

楊千霈爆熱戀「建材業陳傑憲」身分曝光

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

即／移民署再公布小微＋恩綺限期離台時間

更多

最夯影音

更多

八炯現場開嗆！　陸配「亞亞」衝內政部陳情

【不速貓客】住帳篷竟被強行打開結果..

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾現場聲援：加油！

台61線台南段水泥車翻覆　夾困變形車廂...駕駛當場亡

BamBam聽「聲音越高ㄐㄐ越大」　秒變夾子音..Minnie笑瘋XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面