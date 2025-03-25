張安樂挺「鍾馗」接任竹聯幫主　臨時改地點投票...40警力蒐證

記者邱中岳／台北報導

竹聯幫幫主之位三強鼎立！由青堂資深大佬世川、愛堂大老扣頭以及地堂大老鍾馗角逐，江湖傳出地堂大老鍾馗原本將在25日晚間6時許，於立法院裡的康園餐廳邀2桌媒體一同餐敘，屆時將由統促黨主席張安樂宣布，鍾馗將脫離統促黨接任幫主，但是因警方介入關切，餐廳主動取消訂位，又轉往北市中山區知名餐廳「敘香園」進行投票，北市警方也動員40名警力全程蒐證。

▲白狼張安樂力挺竹聯幫鍾馗當幫主，25日改變餐敘地點投票。（圖／記者邱中岳攝）

台灣三大幫派之一「竹聯幫」，堂口多達數十個之多，旗下幫眾上萬人，因為前任幫主么么黃少岑病逝，所以幫主大位一直懸缺，江湖盛傳目前由愛堂大老「扣頭」劉振南、青堂大老「世川」以及地堂大老「鍾馗」李宗奎。

據悉，地堂大老鍾馗，因為是張安樂創辦的統一促進黨副主席，傳出他有意競爭幫主大位，只是政治色彩濃厚，引起許多幫內大老不認同，但仍獲張安樂支持，原本今晚6點於立法院裡的康園餐廳宣布鍾馗接任幫主，但因警方接獲情資並介入關切，餐敘活動因此喊卡。

但鍾馗臨時改變地點，改在北市中山區知名餐廳「敘香園」，與白狼等人共進晚餐，白狼晚間6時許到場，現場訂位人則是「東奎公司-李董事長」。張安樂在進入包廂之前表示，這次主要目的是要建立制度，讓整個團體不要有紛爭，今天晚上投票如期進行。

另一方面，北市警局中山分局長張耀仁顧忌是幫派活動，也派人進入蒐證，如果進行投票會當場制止。