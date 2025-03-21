刑事戰將林明佐交保！家屬帶2大箱裝1200萬　律師陪同現身畫面曝

記者許權毅、劉人豪／台中報導

前刑事局三線二星高官林明佐涉嫌洩密給九州博弈集團，該集團洗錢高達400億，林明佐去年5月3日遭收押至今已300多天，日前九州集團總裁陳政谷以2億元交保後，台中地院合議庭18日裁定林明佐1200萬交保，限制住居、限制出境出海8月，21日以前需繳納交保金。今（21）日為期限最後一天，10時40分許，家屬跟律師抵達地院進行辦保。

▲林明佐1200萬交保，家屬跟律師來辦保。（圖／記者許權毅攝）

▲律師(左)跟家屬(右)來辦保。（圖／記者許權毅攝）

昔日是台中市刑大大隊長的林明佐，被檢方查出涉嫌在在職期間，洩密給女友徐培菁，而徐培菁正是九州集團的重要幹部之一，檢方認定，林明佐涉嫌洩漏偵查秘密、收賄及財產來源不明等罪嫌案件，其犯罪結構猶如電影《無間道》。

▲前刑事局高官林明佐。（圖／記者許權毅攝）

合議庭認林的答辯方向已有釐清，且林因罹患疾病（脊髓瘤開刀）需密集定期至醫療院所治療，18日裁定1200萬元交保，並限制住居，限制出境出海8月，應遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情之行為。

▲兩只皮箱裝1200萬。（圖／記者許權毅攝）

法院指出，林若未能在21日下午4時前提出保證金，將於23日起延押2月，並禁止接見、通信、受授物件。今日為期限最後一天，10時40分許，家屬跟律師抵達地院進行辦保。據了解，林明佐家屬有2名女子到場，只有1人跟律師進地院辦保。

▲林明佐到地院辦保。（圖／記者許權毅攝）