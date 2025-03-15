傳家寧一家轉送Andy「情人節口紅」　廟方澄清了！

▲Andy過去1.6萬元的YSL口紅，作為家寧的情人節禮物。（圖／翻攝眾量級 CROWD臉書）



記者鄒鎮宇／採訪報導

百萬級情侶YouTuber「眾量級CROWD」成員Andy和家寧2024年10月分手，但Andy近日揭露分手後遭家寧一家人把2人共同經營10年的頻道奪走，引起網友關注。有網友發現，踢出Andy的群海娛樂股份有限公司，過去曾捐贈高級口紅給宮廟，立刻聯想到Andy的情人節禮物，再次引起討論。對此，收受物資的廟方也澄清，他們都將物資捐給有需要的里民，對此並不知情。

據悉，Andy老師於2020年2月15日在「眾量級 CROWD」上傳名為「男友瘋了！狂買三年份YSL口紅送女友！櫃姐直呼：也太暖」影片。影片中，Andy到YSL專櫃，親自試色並購買11支口紅，一共花費1.6萬元，將其當作情人節禮物送給家寧。

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▲網友發現群海娛樂股份有限公司剛好捐贈YSL口紅，懷疑禮物被轉送。（圖／翻攝臉書）



然而，有網友發現，群海娛樂股份有限公司的曾淑惠、張國龍，於2022年具名捐贈YSL的口紅。此文也在Andy和家寧的事件爆發後，被網友發現並湧入留言。

對此，廟方向《ETtoday新聞雲》表示，信徒有時會到宮內捐贈物資，再由他們轉交給有需要的里民，因此他們不會特別挑是什麼物品，也不會去追問信徒。

由於影片及捐贈時間相差近2年，口紅的保存期限為1至1年半，無法確定該口紅是否為當初Andy購買的禮物，因此記者詢問是否記得口紅上的生產日期。對此，廟方表示，因為時間太久，對於群海娛樂的捐贈已無記憶，也沒有太多印象，東西早已捐出，但他們單純做善事卻突然被家寧事件燒到、攻擊，感到無辜又無奈。

▼廟方澄清，信徒捐贈的物品都是捐給有需要的里民，也忘記當初的細節。（圖／翻攝臉書）

