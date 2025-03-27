高科技助力山區救援　嘉義縣消防局無人機隊正式成軍

▲▼ 嘉義縣消防局成立無人機隊，縣長翁章梁親自授旗 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局無人機隊正式成立，今27日上午在番路鄉天長地久橋舉行成軍典禮，投入30名人員，由縣長翁章梁親自授旗，現場展示消防無人機等新式科技救災器材，並實際操演傳輸影像、偵查、熱顯像儀探測等功能，未來將結合亞洲無人機AI創新應用研發中心運作，提升消防救援、災害應變的能力。

▲ 嘉義縣消防局成立無人機隊，縣長翁章梁出席授旗 。（圖／嘉義縣政府提供）

消防局表示，近年掀起登山風潮，許多人相繼攀登玉山、水漾森林及眠月線等山區步道，也伴隨山域等事故救援案上升，111年至113年山域事故統計逾75件，「嘉義縣消防局無人機隊」成立象徵救災技術邁入新時代，高科技設備輔助，將更精準掌握災害現場情況。

▲ 嘉義縣消防局無人機隊在番路鄉天長地久山谷試飛 。（圖／嘉義縣政府提供）

無人機廣泛應用於消防救災、搜救行動及災害勘查等任務，嘉義縣地形多樣，包括山區、農田、河川及沿海地帶，傳統救災常受地形及視線限制，導致救援行動受阻。

消防局強調，無人機具備高空偵察、熱顯像儀及影像傳輸等，能在第一時間提供指揮中心關鍵資訊，協助指揮官制定最佳救援策略，今現場模擬救援，救災現場呈現在大螢幕上，資訊清晰且完整。

消防局安排專業培訓課程學習飛行操控、影像分析及緊急應變技術，目前已有30名以上同仁取得無人機操作證照，未來將持續擴大培訓計畫，應對各種災害情境。

翁章梁說，無人機有很強大的偵蒐能力，能加速解救受難者脫離險境，熱顯像儀也能迅速判斷火災現場的起火點及人員受困情形，對於部署消防人力、物力都有幫助，也增加消防隊員的安全性，將生命財產損失降到最低。