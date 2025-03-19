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慈院今年10例器官移植！3例非親屬捐贈　背後故事曝光

▲花蓮慈院在院區設立「生命之樹」，每片菩提葉上都記載著器官捐贈者的姓名與捐贈器官。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院在院區設立「生命之樹」，每片菩提葉上都記載著器官捐贈者的姓名與捐贈器官。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

器官移植是近代外科醫學史上最重要的突破之一，尤其是對台灣每年超過一萬名等待移植的病人來說，更是可遇不可求的奇蹟，2025年至今，這樣的奇蹟在花蓮慈濟醫院已經完成10次。其中有3例是遺愛人間的非親屬間器官捐贈，每一例背後都蘊藏著家屬最深的愛與不捨。
 
花蓮慈院器官移植中心主任陳言丞表示，依照台灣法規規定，目前器官移植主要來源分為親屬間捐贈，還有非親屬間的捐贈，其中非親屬間的捐贈，是捐贈者在生命走向終點的時刻，由捐贈者本人或者家屬選擇用無私的愛，讓生命以另一種方式延續，也為等待重生的病人帶來希望。

▲花蓮慈院在院區設立「生命之樹」，每片菩提葉上都記載著器官捐贈者的姓名與捐贈器官。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

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魏女士的兒子儘管萬分不捨，最終還是選擇完成母親的心願，簽下器官捐贈同意書。
 
2025年至今的3位捐贈者，其中一位是54歲的魏女士，因腦血管意外暈倒被外出返家的兒子發現後緊急送醫急救，初期仍能自發性呼吸，對於突如其來的意外，兒子日夜守在媽媽身旁，天天以淚洗面，但狀況未好轉，經醫療團隊判定，魏女士腦幹功能喪失。
 
兒子在社工與醫療團隊的陪伴與關懷下，回憶起母親曾提過器官捐贈的想法。儘管萬分不捨，最終，他還是選擇完成母親的心願，簽下器官捐贈同意書，希望母親的愛能延續，幫助更多需要的人，這不僅讓數名病人獲得重生，也讓母親的生命以另一種方式在世間流轉。另外，魏女士的兒子得知花蓮慈院與東區器官勸募中心年年舉辦「器官捐贈感恩追思音樂會」，正就讀音樂系的他說，屆時他一定會來參加，並透過音樂來撫慰其他捐贈者家屬的心。
 
另一名60歲的捐贈者何先生，不幸遭遇車禍後再也無法醒來。醫療團隊與家屬詳細說明病情發展與治療選項，並提出器官捐贈的可能性後，何先生的兄弟姊妹認同捐贈理念，相信這份決定能為更多病人帶來生命的希望。
 
「你很棒，我們回家了。」姊姊輕輕在何先生的耳邊呢喃，語氣裡帶著不捨，卻也滿懷愛與祝福。「謝謝您無私的大愛，圓滿今天的捐贈，祝福您前往西方極樂世界，乘願再來」。手術完成之後，由一般外科醫師、手術室護理師及器官移植中心等團隊，雙手合十誠心向捐贈者與家屬祝禱及感謝。

▲花蓮慈院在院區設立「生命之樹」，每片菩提葉上都記載著器官捐贈者的姓名與捐贈器官。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

器捐者家屬與受贈者在明信片上，寫下對器捐者的思念與感恩。
 
器官移植協調護理師周桂君表示，做器官捐贈的決定過程極為不易，家屬往往需在極短時間內做出最艱難的選擇，而醫療團隊的角色不僅是醫治病人，也需要陪伴家屬面對痛苦，提供完整的說明與心理支持，包含家屬能否充分理解病情，而患者的年齡、生前意願、時間因素等，都可能影響捐贈器官狀況。
 
從2005年台灣器官捐贈線上分配系統上線以來，花蓮慈院捐贈個案數已超過200位，見證了許多家庭在困難時刻做出的無私決定。對於每一位選擇捐贈的家屬，花蓮慈院以長期的關懷與支持，陪伴家屬走過傷痛。
 
捐贈手術圓滿後，花蓮慈院器官移植團隊會寄送感謝函，以及轉交受贈者的感謝卡給捐贈者家屬，並由社工致電關懷，若有需要也會進行家訪。花蓮慈院與器官捐贈登錄中心每年舉辦家屬聯誼會、生命樹紀念活動及音樂會，讓家屬有機會在溫暖的氛圍中緬懷親人。特別是在音樂會上，部分家屬願意提供親人的照片，透過音樂與影像的結合，讓思念得以延續。

▲花蓮慈院在院區設立「生命之樹」，每片菩提葉上都記載著器官捐贈者的姓名與捐贈器官。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

每年舉辦家屬聯誼會、生命樹紀念活動及音樂會，讓家屬有機會在溫暖的氛圍中緬懷親人。

 這3例捐贈者中，巫女士則是因動脈瘤破裂導致顱內出血，由家屬共識做出器官捐贈的決定，捐出了心臟、肝臟與眼角膜等器官。器官捐贈不僅是一場生命的接力，也是一份無私的愛與祝福。當生命無法再繼續前行時，透過家屬的勇敢決定，愛得以流轉，點亮更多等待希望的人。花蓮慈院將持續推動器官捐贈宣導，讓這分大愛傳遞到更多人的心中，為無數等候器官移植家庭帶來重生的機會。
 
根據財團法人器官移植登錄中心到2025年2月28日為止的資料顯示，目前等候接受器官移植病人總數為11337人(其中117人為多重器官等候)，等待心臟331人、肺臟109 人、肝臟928 人、腎臟 8688 人、胰臟 57 人、腸 3 人、眼角膜 1278 人。(資料提供：器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心)

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