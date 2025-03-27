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貓咪遭輾斃畫面曝！貨車司機落跑竟詭辯「還在動」：以為不嚴重

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義縣竹崎鄉一輛小貨車輾死路旁貓咪，事發當時的影片由地方社團「嘉義多一點」於社群分享後引發熱議。盧姓駕駛稱當時看後照鏡看貓還在動，以為不嚴重就開車離開，嘉畜所26日偕同竹崎分局完成該肇事司機訪談與實地訪查，今（27）日依法移送司法機關偵辦，而死亡的貓咪已送往火化。

▲▼ 嘉義工程貨車輾貓案 嘉畜所依傷害致死移送法辦 新聞稿 。（圖／嘉義多一點提供）

▲一輛貨車行駛中輾斃貓咪，影片在網路上曝光引發熱議。（圖／嘉義多一點提供）

嘉畜所指出，25日下午接獲通報指出竹崎鄉發生工程小貨車惡意輾死貓隻案件，嘉畜所於26日偕同竹崎分局完成該肇事司機訪談與實地訪查，盧姓司機表示其受雇於該工程行，因業務關係行經該路段時皆常看到民眾所餵養貓隻，且都會放慢行車速度讓貓隻自行遠離，25日當天以為貓隻會遠離，後續看後照鏡看到貓還活著，以為貓沒事不嚴重所以就離開，後續鄰居通知才知道這件事情。

▲▼ 嘉義工程貨車輾貓案 嘉畜所依傷害致死移送法辦 新聞稿 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲駕駛指出，以為貓沒事所以就離開。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉畜所表示，盧姓駕駛仍涉嫌違反動物保護法第25條有關「故意傷害致動物肢體嚴重殘缺」之規定，嘉畜所將於27日依法移送司法機關偵辦，而網傳該名司機為頂替部分，經查確實為其個人行為。，而死亡的貓咪已送往火化。

▲▼ 嘉義工程貨車輾貓案 嘉畜所依傷害致死移送法辦 新聞稿 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉畜所實地訪查。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉畜所進一步說明，依據動保法第6條及第25條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，倘故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者，處二年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金，呼籲民眾應愛護動物不得任意傷害，如導致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡者將移送法辦。

▲▼ 嘉義工程貨車輾貓案 嘉畜所依傷害致死移送法辦 新聞稿 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉畜所依傷害致死將駕駛移送法辦。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，有關網傳某工程行車輛輾死貓咪的案件，感謝各位熱心網友協助，本所找到當事者並完成筆錄的製作，當事者表示他乃受聘於該工程行之員工，而且行經該路段都會看到該隻貓咪，所以他會將車輛慢速行駛讓該隻貓咪自行遠離，然而案發當日，他也以為貓隻已經離開所以造成誤會，然而本案已經傷害動物致死，本所將依違反動保法有關之刑法規定移送法辦。
 

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