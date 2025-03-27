開槍擊斃歹徒算「正當防衛」　韓正義警官獲判免罰！

▲南韓光州警方執法時，遭到中年男從紙袋取出廚房用刀攻擊。（圖／翻攝自뉴시스）

記者羅翊宬／編譯

南韓光州市中心2月底爆發一場激烈的警匪衝突！2名年輕女性返家遭形跡可疑的變態中年男尾隨後報警。警方到場臨檢時，中年男突然持刀攻擊警察的頸部和臉部，造成對方重傷。後來警察執法實彈開槍攻擊，不慎擊斃歹徒，面臨執法過當疑慮。經調查後，警方定調為「正當防衛」，不會立案起訴。

根據韓媒《News1》，南韓光州警察廳今（27）日針對2月26日發生的「光州警察遇襲事件」召開簡報會議、發表偵查結果，首先便提及已針對事發經過和警方執法槍枝上的使用適當與否進行詳細調查。結果顯示，警官使用槍枝，被判定是在「正當防衛」的情況下，合法履行職務。因此，以不立案起訴偵結。

警方在報告指出，該名警官在現場遭到歹徒持兇器進行致命攻擊而受傷，在這情況下已滿足使用槍枝的條件與必要性，且先前警官已經數度警告、要求投降，考量到事件的危險性，警官執法時遵守原則，並將使用槍枝視為應對歹徒的最後手段。

此外，警官在遭到歹徒攻擊而受傷後，仍在距離歹徒最近僅1公尺以內的情況下，一手抵擋歹徒的致命攻擊、另一手則試圖取槍，即便必須依照警方執法開槍準則，只能瞄準嫌犯大腿以下的部位，但在危及生命的驚險時刻，根本難以遵守開槍準則。

警方關係人士也解釋，「依據判斷，警察使用槍枝，是在生命受到威脅等不當的侵害下，所行使的『正當防衛』，屬於合法的履行職務。」

據悉，在光州廣域市東區錦南路附近，一名行跡鬼祟的51歲中年男性A某，於2月26日凌晨3時10分，尾隨2名夜歸年輕女性，甚至在公寓偷窺女子按電子鎖開門的過程，在女方打電話報案後，51歲警官和另名巡警抵達該地，並向A某盤查詢問，豈料A某突然從紙袋掏出廚房用刀、奔向警官猛砍，將頸部、臉頰砍到重傷。

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