基隆Podcast分享升學秘訣　學霸親身經歷：在地就學更有利

▲基隆Podcast分享升學秘訣。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府教育處推出「大基隆留才－在地就學」系列Podcast節目，自26日中午12時起每周一集播出。節目邀請在地學生現身說法，分享選擇基隆高中職的優勢，幫助國三學生在升學抉擇時獲得寶貴參考。節目首集邀請基隆高中二年級蘇庭以與基隆女中三年級王妤禎兩位學生分享經驗。

蘇庭以同學在國中會考取得35.8分（滿分36分）的優異成績，原本可進入北一女就讀，但實際體驗通勤生活後改變想法。她描述從安樂區住家到北一女需轉乘公車與捷運，每天往返耗時3小時，原先計劃利用通勤時間學習卻難以實現，最終選擇離家僅10分鐘車程的基隆高中。

▲基隆市府發言人兼基隆Podcast主持人余治明（左）、基隆高中二年級蘇庭以（中）、基隆女中三年級王妤禎（右）。

王妤禎同學則以20.8分的會考成績，選擇基隆女中就讀。她特別提到繁星計畫的優勢，強調只要維持校排前50%，就有機會進入頂尖大學。身為法律系志向的她，更善用公民科強項作為第二比序優勢。

兩位學生都認同在地就學的價值。蘇庭以分享哥哥透過繁星進入政大資管系的經驗，認為「大學比高中更重要」；王妤禎則專注於透過繁星實現法律夢想。主持人余治明指出，基隆學校以精緻化教學和多元活動聞名，加上市長謝國樑推動的柏克萊課程，強化在地就學優勢。

節目傳達的核心訊息是：在地就學不僅節省通勤時間，更能透過繁星等升學管道實現夢想。正如節目所強調：「夢想不一定要遠行，基隆也能成為最好的舞台。」該系列節目將持續透過「基隆Podcast」頻道播出，提供更多在地就學的實用資訊。

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